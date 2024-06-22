"Рано говорить". Минэнерго не готово прогнозировать, какими будут отключения зимой

Заместитель министра энергетики заявила, что говорить о количестве часов без света зимой еще рано, потому что ситуация меняется каждый день

Светлана Гринчук (Фото: Министерство энергетики)

Министерство энергетики не готово прогнозировать, какими будут отключения электроэнергии зимой. Об этом в эфире единственного телемарафона в субботу сказала заместитель министра Светлана Гринчук.

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"Сегодня о любых цифрах ограничений зимой рано говорить", – сказала Гринчук.

Она сказала, что энергетики постоянно ремонтируют и восстанавливают энергетическое оборудование, но и Россия продолжает бить по объектам энергетики.

22 июня была уже восьмая массированная ракетно-дроновая атака с начала весны.

"Сегодня основной целью были объекты оператора системы передачи на юге и на западе Украины. К сожалению, повреждено оборудование и, наиболее печально, пострадали двое наших работников", — рассказала Гринчук.

Она надеется, что после этой атаки удастся быстро восстановиться.

"Все эти атаки доставляют дополнительные проблемы энергетической системе, однако сейчас говорить, что у нас будут длительные отключения зимой, пока рано. Ситуация может меняться каждый день и после каждой атаки", — сказала замминистра.