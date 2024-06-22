"Зарано говорити". Міненерго не готове прогнозувати, якими будуть відключення взимку

Заступниця міністра енергетики заявила, що говорити про кількість годин без світла зимою ще зарано, бо ситуація змінюється щодня

Світлана Гринчук (Фото: Міністерство енергетики)

Міністерство енергетики не готове прогнозувати, якими будуть відключення електроенергії взимку. Про це в ефірі єдиного телемарафону в суботу сказала заступниця міністра Світлана Гринчук.

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"Сьогодні про будь-які цифри обмежень взимку зарано говорити", – сказала Гринчук.

Вона зазначила, що енергетики постійно ремонтують та відновлюють енергетичне обладнання, але й Росія продовжує бити по об'єктах енергетики.

22 червня була вже восьма масована ракетно-дронова атака з початку весни.

"Сьогодні основною ціллю були об'єкти оператора системи передачі на півдні та на заході України. На жаль, пошкоджене обладнання і, що найбільш сумно, постраждали двоє наших працівників", – розказала Гринчук.

Вона сподівається, що після цієї атаки вдасться швидко відновитися.

"Всі ці атаки завдають додаткових проблем енергетичній системі, однак зараз говорити, що у нас будуть тривалі відключення взимку, поки що зарано. Ситуація може змінюватися кожного дня і після кожної атаки", – сказала заступниця міністра.