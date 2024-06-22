"Зарано говорити". Міненерго не готове прогнозувати, якими будуть відключення взимку
Міністерство енергетики не готове прогнозувати, якими будуть відключення електроенергії взимку. Про це в ефірі єдиного телемарафону в суботу сказала заступниця міністра Світлана Гринчук.
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"Сьогодні про будь-які цифри обмежень взимку зарано говорити", – сказала Гринчук.
Вона зазначила, що енергетики постійно ремонтують та відновлюють енергетичне обладнання, але й Росія продовжує бити по об'єктах енергетики.
22 червня була вже восьма масована ракетно-дронова атака з початку весни.
"Сьогодні основною ціллю були об'єкти оператора системи передачі на півдні та на заході України. На жаль, пошкоджене обладнання і, що найбільш сумно, постраждали двоє наших працівників", – розказала Гринчук.
Вона сподівається, що після цієї атаки вдасться швидко відновитися.
"Всі ці атаки завдають додаткових проблем енергетичній системі, однак зараз говорити, що у нас будуть тривалі відключення взимку, поки що зарано. Ситуація може змінюватися кожного дня і після кожної атаки", – сказала заступниця міністра.
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