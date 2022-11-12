Россия полностью уничтожила энергетическую систему Херсона – ДТЭК
12.11.2022, 06:45
Фото: depositphotos.com
Россия полностью уничтожила энергетическую систему Херсона во время отступления на левый берег Днепра, заявил в пятницу вечером исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире Суспильного.
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"Сегодня освобожден Херсон. Там рашисты разрушили всю энергосистему. Там не только графиков, там вообще нет электроэнергии", – сказал он.
Восстановление нормального электроснабжения может занять около месяца, прогнозирует топ-менеджер ДТЭК.
"Здесь нужно смотреть на характер разрушений. Но, например, Киевская область была восстановлена через 30 дней после полной деоккупации. Поэтому, я думаю, о таких же сроках можно говорить и на освобожденной территории Херсонской области", – сказал Сахарук.
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- 11 ноября Россия вывела свои войска из Херсона, разрушив за собой все три моста через Днепр в Херсонской области.
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