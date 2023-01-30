Шмыгаль пообещал открыть цены на продукты и товары для ВСУ: готовятся изменения в Prozorro
Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить процедуру публичных закупок для армии. Не исключено, что она будет предусматривать создание нового раздела в Prozorro, говорится в сообщении пресс-службы премьера.
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Он рассказал, что в понедельник провел межведомственное совещание с участием представителей Министерства обороны, Министерства экономики, Аудиторской службы, Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований.
На нем договорились разработать обновленную систему, которая сбалансировала бы соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии.
"Обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты и товары. Для реализации этой задачи инициировал создание рабочей группы под председательством Министра экономики. Группа рассмотрит вопрос о возможности создания отдельного раздела в Prozorro для военных нужд", – заявил Шмыгаль.
- 21 января ZN.ua сообщило, что Минобороны закупает продукты для военных якобы в несколько раз дороже, чем в столичных магазинах. Минобороны назвало статью манипулятивной, но 24 января правительство уволило замминистра по тыловому обеспечению Вячеслава Шаповалова.
- 25 января стало известно об увольнении директора департамента закупок Минобороны Богдана Хмельницкого.
- Министр обороны Алексей Резников сообщил, что после скандала собирается реформировать систему питания в армии.
- В Раде зарегистрировали законопроект №8381, который предлагает сделать оборонные закупки более открытыми .
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