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Шмыгаль пообещал открыть цены на продукты и товары для ВСУ: готовятся изменения в Prozorro

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2023, 18:18
Шмыгаль пообещал открыть цены на продукты и товары для ВСУ: готовятся изменения в Prozorro - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил обновить процедуру публичных закупок для армии. Не исключено, что она будет предусматривать создание нового раздела в Prozorro, говорится в сообщении пресс-службы премьера.

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Он рассказал, что в понедельник провел межведомственное совещание с участием представителей Министерства обороны, Министерства экономики, Аудиторской службы, Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований.

На нем договорились разработать обновленную систему, которая сбалансировала бы соблюдение секретности и публичный контроль за закупками для армии.

"Обязательным элементом такой системы должна стать публикация цен на продукты и товары. Для реализации этой задачи инициировал создание рабочей группы под председательством Министра экономики. Группа рассмотрит вопрос о возможности создания отдельного раздела в Prozorro для военных нужд", – заявил Шмыгаль.

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Андрій Водяний
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минобороны prozorro госзакупки Денис Шмыгаль
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