Туризм. Названы топ-5 стран, чьи граждане тратят в Украине больше всего денег

В 2021 году в Украине больше всего денег тратили туристы из ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Канады и США. Об этом написала в Facebook глава Гостуризма Марьяна Олеськив.

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Данные по топ-5 выглядят так:

Граждане ОАЭ – $2210 в среднем на человека за путешествие;

Оман – $1550;

Саудовская Аравия – $1500;

Канада – $1250;

США – $1125.

По данным Олесько, в 2021 году Украину посетили 3 млн туристов (выше показателя 2020-го на 12,6%). В среднем они находились в Украине от семи до 10 дней и тратили $929.

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Летом 2021-го сообщалось, что в Украину начало ездить больше туристов из Саудовской Аравии из-за коронавирусных ограничений по всему миру.

В конце наября Гостуризма сообщало, что туристы из Саудовской Аравии потратили в Украине $100 млн в 2021 году.

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Марк Сировой

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