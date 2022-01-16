Туризм. Названы топ-5 стран, чьи граждане тратят в Украине больше всего денег
16.01.2022, 11:45
Туристы в Киеве (фото - Depositphotos.com)
В 2021 году в Украине больше всего денег тратили туристы из ОАЭ, Саудовской Аравии, Омана, Канады и США. Об этом написала в Facebook глава Гостуризма Марьяна Олеськив.
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Данные по топ-5 выглядят так:
Граждане ОАЭ – $2210 в среднем на человека за путешествие;
Оман – $1550;
Саудовская Аравия – $1500;
Канада – $1250;
США – $1125.
По данным Олесько, в 2021 году Украину посетили 3 млн туристов (выше показателя 2020-го на 12,6%). В среднем они находились в Украине от семи до 10 дней и тратили $929.
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- Летом 2021-го сообщалось, что в Украину начало ездить больше туристов из Саудовской Аравии из-за коронавирусных ограничений по всему миру.
- В конце наября Гостуризма сообщало, что туристы из Саудовской Аравии потратили в Украине $100 млн в 2021 году.
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