Украина получит $1,7 млрд безвозвратного гранта – Шмыгаль

Украина получит $1,7 млрд гранта на безвозвратной основе от USAID при поддержке МАР и МБРР. Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, соответсвующий проект соглашения был одобрен на заседании правительства. Грант получит Целевой фонд одного донора, созданный Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) и Агентством США по международному развитию (USAID).

"Это результаты договоренностей, достигнутых партнерами по развитию из-за развязанной Россией широкомасштабной агрессии против Украины. Грант будет привлекаться на безвозмездной, безвозвратной основе в государственный бюджет Украины от USAID при поддержке МБРР и МАР", – написал он.

Шмыгаль добавил, что деньги будут направлены для покрытия расходов госбюджета на оплату услуг по программе медицинских гарантий. По его словам, это – "чрезвычайно существенная" поддержка от американских партнеров.

29 июня Украина получила от США грант на $1,3 млрд в рамках пакета финансирования бюджета на $7,5 млрд.

1 июля Украина получила грант от Германии на миллиард евро.

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Марк Сировой

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