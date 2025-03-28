Украина получит около $400 млрд от МВФ

Учитывая новый транш, поддержка украинского бюджета со стороны Фонда во время войны составит более 10 млрд долларов в рамках программы EFF

Иллюстративное фото: МВФ

В ближайшее время Украина получит около $400 млн в очередном транше Международного валютного фонда. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Это произошло потому, что исполнительный совет Фонда утвердил седьмой пересмотр программы расширенного финансирования (EFF).

Учитывая новый транш, поддержка украинского бюджета со стороны МВФ во время войны составит более 10 млрд долларов в рамках этой программы.

В целом программа EFF предусматривает предоставление Украине $15,6 млрд поддержки.

1 марта МВФ сообщил, что украинская экономика демонстрирует устойчивость, несмотря на вызовы, причинами которых стали три года полномасштабной войны.

По оценкам Фонда, рост реального ВВП оценивается в 3,5 процента в 2024 году, однако в 2025 году он может замедлиться до 2-3%.