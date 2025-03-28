Україна отримає близько $400 млрд від МВФ
Найближчим часом Україна отримає близько $400 млн у черговому транші від Міжнародного валютного фонду. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Це відбулося тому, що виконавча рада Фонду затвердила сьомий перегляд програми розширеного фінансування (EFF).
Враховуючи новий транш, підтримка українського бюджету з боку МВФ під час війни становитиме понад $10 млрд у межах цієї програми.
Загалом програма EFF передбачає надання Україні $15,6 млрд підтримки.
- 1 березня МВФ повідомив, що українська економіка демонструє стійкість, попри виклики, спричинені трьома роками повномасштабної війни.
- За оцінками Фонду, зростання реального ВВП оцінюється у 3,5 відсотка у 2024 році, однак у 2025 році воно може сповільнитися до 2-3%.