Євросоюз виділяє 44 млн євро грантів для громадянського суспільства в Україні

Зокрема, кошти підуть на проєкти у сфері гендерної рівності, відповідальності за воєнні злочини, доступу до інформації та зміцнення демократичних процесів

Ілюстративне фото: Depositphotos

Європейський Союз спільно з державами-членами Швецією та Німеччиною оголосили про виділення 44 млн євро на підтримку організацій громадянського суспільства. Про це повідомило представництво ЄС в Україні.

Євросоюз оголосив конкурс грантів, що розпочнеться з травня 2025 року й на який виділено 14 млн євро, з яких 5 млн – на розвиток гендерного лідерства та стратегій вирішення конфліктів.

Швеція та Німеччина виділяють додаткові 17 млн євро, а ЄС прискорює надання пакета підтримки на 13 млн.

Ці кошти підуть на прямі гранти для проєктів громадянського суспільства, зокрема у сфері гендерної рівності, відповідальності за воєнні злочини, доступу до інформації, зміцнення демократичних процесів, а також соціальної згуртованості та сталого розвитку.

"Цей пакет допомоги має мету посилити довгострокову стратегію ЄС, спрямовану на зміцнення громадянського суспільства в Україні, підвищення стійкості до російської агресії та забезпечення того, щоб гуманітарні й інтеграційні зусилля досягали тих, хто найбільше цього потребує", – пояснили у представництві ЄС в Україні.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії Євросоюз виділив організаціям громадянського суспільства понад 150 млн євро. Зокрема, завдяки підтримці ЄС у 2023 році громадська організація "І будуть люди" змогла організувати доставляння питної води до громад Нікопольського району після того, як РФ зруйнувала Каховську дамбу й 200 000 людей опинилися на межі гуманітарної катастрофи через брак питної води.