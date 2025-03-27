Евросоюз выделяет 44 млн евро грантов для гражданского общества в Украине

В частности, средства пойдут на проекты в сфере гендерного равенства, ответственности за военные преступления и доступа к информации

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Европейский Союз совместно с государствами-членами Швецией и Германией объявили о выделении 44 млн евро в поддержку организаций гражданского общества. Об этом сообщило представительство ЕС в Украине.

Евросоюз объявил конкурс грантов, который начнется с мая 2025 года и на который выделено 14 млн евро. Из них 5 млн – на развитие гендерного лидерства и стратегий решения конфликтов.

Швеция и Германия выделяют дополнительные 17 млн евро, а ЕС ускоряет предоставление пакета поддержки на 13 млн евро.

Эти средства пойдут на прямые гранты для проектов гражданского общества, в частности в сфере гендерного равенства, ответственности за военные преступления, доступа к информации, укрепления демократических процессов, а также социальной сплоченности и устойчивого развития.

"Этот пакет помощи имеет целью усилить долгосрочную стратегию ЕС, направленную на укрепление гражданского общества в Украине, повышение устойчивости к российской агрессии и обеспечение того, чтобы гуманитарные и интеграционные усилия достигали наиболее нуждающихся в этом", – пояснили в представительстве ЕС в Украине.

С момента полномасштабного вторжения России Евросоюз выделил организациям гражданского общества более 150 млн евро. В частности, благодаря поддержке ЕС в 2023 году общественная организация "І будуть люди" смогла наладить доставку питьевой воды в общины Никопольского района после того, как РФ разрушила Каховскую дамбу и 200 000 человек оказались на грани гуманитарной катастрофы из-за нехватки питьевой воды.