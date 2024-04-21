В Харьков привезут газотурбинные электростанции. На восстановление ТЭЦ-5 нужны годы

Второй по величине город Украины будут снабжать электроэнергией с помощью миниэлектростанций.

Фото: Харьковская ОВА

В Харьков собираются привезти газотурбинные электростанции, чтобы улучшить ситуацию с энергоснабжением. Об этом рассказал глава областной администрации Олег Синегубов после визита в город делегации послов Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителей ООН.

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Дипломатам в субботу, 20 апреля, показывали поврежденную жилищную и энергетическую инфраструктуру Харькова.

Фото: Харьковская ОВА

"Поблагодарил делегатов за помощь в обеспечении области альтернативными источниками энергии и анонсированную поддержку в виде децентрализованных систем и в восстановлении. Ожидаем, что вскоре в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции, которые помогут улучшить ситуацию с дефицитом электроэнергии", – сказал Синегубов.

Россия разрушила практически всю критическую инфраструктуру Харькова, рассказал недавно мэр Игорь Терехов в интервью LIGA.net.

Во время визита дипломатов он заверил, что у власти есть план, как обеспечить город электроэнергией.

"Надеемся, что нас будут поддерживать, потому что нам нужно то оборудование, которое не выпускается в Украине. Мы понимаем, как и что делать, чтобы обеспечить Харьков электроснабжением при наличии этого оборудования, как сделать так, чтобы у нас была собственная система теплоснабжения, чтобы мы прошли отопительный сезон", – цитирует Терехова Суспильне.

По словам министра инфраструктуры Александра Кубракова, из девяти десятков закупленных за деньги USAID когенерационных газопоршневых установок (мини-ТЭЦ) шесть уже работают в Харькове, город прошел с ними отопительный сезон.

Ранее основным источником электроэнергии для Харькова была ТЭЦ-5, которую связывают с Юрием Бойко. Ее директор Александр Минкович в интервью Суспильному рассказал, что на восстановление станции уйдут годы.

"Сколько лет – это трудно сказать. Восстановление сейчас хотя бы основных частей машинного зала – это первоочередная задача и здесь эти работы будут длиться не месяц, они долгосрочные", – сказал он.