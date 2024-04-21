У Харків привезуть газотурбінні електростанції. На відновлення ТЕЦ-5 потрібні роки

Фото: Харківська ОВА

У Харків збираються привезти газотурбінні електростанції, щоб покращити ситуацію з енергопостачанням. Про це розказав голова обласної адміністрації Олег Синєгубов після візиту до міста делегації послів Естонії, Данії, Швеції, Франції та представників ООН.

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Дипломатам у суботу, 20 квітня, показували пошкоджену житлову й енергетичну інфраструктуру Харкова.

Фото: Харківська ОВА

"Подякував делегатам за допомогу в забезпеченні області альтернативними джерелами енергії та анонсовану підтримку вигляді децентралізованих систем та у відбудові. Очікуємо, що незабаром до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції, які допоможуть поліпшити ситуацію з дефіцитом електроенергії", – сказав Синєгубов.

Росія зруйнувала практично всю критичну інфраструктуру Харкова, розказав недавно міський голова Ігор Терехов у інтерв'ю LIGA.net.

Під час візиту дипломатів він запевнив, що влада має план, як забезпечити місто електроенергією.

"Маємо надію, що нас будуть підтримувати, бо нам потрібне те обладнання, яке не випускається в Україні. Ми розуміємо, як та що робити, щоб забезпечити Харків електропостачанням за наявності цього обладнання, як зробити так, щоб у нас була власна система теплопостачання, щоб ми пройшли опалювальний сезон", – цитує Терехова Суспільне.

За словами міністра інфраструктури Олександр Кубраков, із дев'яти десятків закуплених за гроші USAID когенераційних газопоршневих установок (міні-ТЕЦ) шість уже працюють в Харкові, місто пройшло з ними опалювальний сезон.

Раніше основним джерелом електроенергії для Харкова була ТЕЦ-5, яку пов'язують з Юрієм Бойко. Її директор Олександр Мінкович в інтерв'ю Суспільному розказав, що на відновлення станції підуть роки.

"Скільки років — це тяжко сказати. Відновлення зараз хоча б основних частин машинного залу — це першочергове завдання і тут ці роботи триватимуть не місяць, вони довготривалі", – сказав він.