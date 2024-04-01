У Харкові вже зруйнована практично вся критична інфраструктура — Терехов

Терехов заявив, що росіяни хочуть залякати харків'ян, але це неможливо

Ігор Терехов (Фото: міськрада Харкова)

Російська армія зруйнувала практично всю комунальну та приватну енергетичну інфраструктуру Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, Росія хоче залякати мешканців міста, але це неможливо.

Він зазначив, що за два роки великої війни були різні загрози, починаючи з диверсантів у самому Харкові.

"Я не знаю, який план у ворога. Вже зруйновано практично всю критичну енергетичну інфраструктуру, приватну також розбито. Був час, коли з практично двохмільйонного міста залишалося 300 000", — сказав Терехов.

Мер наголосив, що ситуація для енергетичної галузі в місті дуже важка.

"Однак ніхто не опускає руки. У нас цілодобово працюють пункти незламності. За два дні останнього блекауту після обстрілів туди прийшли 28 000 харків'ян. У школах безкоштовно годують людей. За рік видали 10 мільйонів порцій їжі. Ми переживали і складніші часи – переживемо й ці", – заявив він.

Читайте велике інтерв'ю з Тереховим на LIGA.net.

Мер міста вважає, що неважливо, чи Росія готує новий наступ на місто – набагато важливіше зрозуміти, як давати відсіч.

У ніч на 1 квітня загарбники вдарили по Харківській області, внаслідок чого пошкоджено будівлю місцевого пожежно-рятувального підрозділу.

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