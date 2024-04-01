В Харькове уже разрушена практически вся критическая инфраструктура — Терехов

Терехов заявил, что россияне хотят запугать харьковчан, но это невозможно

Игорь Терехов (Фото: горсовет Харькова)

Российская армия разрушила практически всю коммунальную и частную энергетическую инфраструктуру Харькова. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов в интервью LIGA.net.

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По его словам, Россия хочет запугать жителей города, но это невозможно.

Он отметил, что за два года большой войны были разные угрозы, начиная с диверсантов в самом Харькове.

"Я не знаю, какой план у врага. Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита. Было время, когда из практически двухмиллионного города оставалось 300 000", — сказал Терехов.

Мэр подчеркнул, что ситуация для энергетической отрасли в городе очень тяжелая.

"Однако никто не опускает руки. У нас круглосуточно работают пункты несокрушимости. За два дня последнего блекаута после обстрелов туда пришли 28 000 харьковчан. В школах бесплатно кормят людей. За год выдали 10 миллионов порций еды. Мы переживали и более сложные времена – переживем и эти", — заявил он.

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Мэр города считает, что неважно, готовит ли Россия новое наступление на город – гораздо важнее понять, как давать отпор.

В ночь на 1 апреля захватчики ударили по Харьковской области, в результате чего повреждено здание местного пожарно-спасательного подразделения.

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