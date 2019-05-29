В Киевской области перезахоронят радиоактивные отходы

Фото: пресс-служба ГАЗО

На пункте захоронения отходов дезактивации "Пески-1" в Киевской области начата подготовка к изъятию радиоактивных материалов из объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Объект "Пески-1" на площади 124 кв. м. функционировал в 1987-1989 годах, накапливая у себя содержащие Cs-137, Sr-90 и Am-241 отходы с работ по дезактивации в соседних селах зараженной из-за аварии на ЧАЭС зоны - Песках, Карпиловке и других.

Сейчас там готовят площадку, систему физической защиты и размещают необходимую инфраструктуру. Работы начнут в июне.

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"В результате реализации этого проекта Киевская область лишится одного из потенциально опасных хранилищ", - сообщил глава ГАЗО Виталий Петрук.

Проект реабилитации участков хранения чернобыльских отходов за пределами зоны отчуждения разработали при поддержке ЕС. Решение для объекта "Пески-1" подготовлено как пилотный проект. Далее будут вывезены аналогичные хранилища в Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

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