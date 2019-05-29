Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
29.05.2019, 15:47

В Киевской области перезахоронят радиоактивные отходы

В Киевской области перезахоронят радиоактивные отходы - Фото
Фото: пресс-служба ГАЗО

Под селом Пески будет изъято около 300 кубометров отходов: их перевезут в хранилище "Буряковка" в зоне отчуждения на окончательное захоронение

На пункте захоронения отходов дезактивации "Пески-1" в Киевской области начата подготовка к изъятию радиоактивных материалов из объекта. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по управлению зоной отчуждения.

Объект "Пески-1" на площади 124 кв. м. функционировал в 1987-1989 годах, накапливая у себя содержащие Cs-137, Sr-90 и Am-241 отходы с работ по дезактивации в соседних селах зараженной из-за аварии на ЧАЭС зоны - Песках, Карпиловке и других.

Сейчас там готовят площадку, систему физической защиты и размещают необходимую инфраструктуру. Работы начнут в июне.

Спецпроект LIGA.net: Ядерный рубикон. Все главное об аварии на ЧАЭС

"В результате реализации этого проекта Киевская область лишится одного из потенциально опасных хранилищ", - сообщил глава ГАЗО Виталий Петрук.

Проект реабилитации участков хранения чернобыльских отходов за пределами зоны отчуждения разработали при поддержке ЕС. Решение для объекта "Пески-1" подготовлено как пилотный проект. Далее будут вывезены аналогичные хранилища в Черниговской, Киевской и Житомирской областях.

Сегодня американский канал HBO показал тизер, из которого становится ясно, что будет в финале основанного на реальных событиях сериала "Чернобыль". Он занял первое место в рейтинге популярности IMDB и обошел культовый сериал "Игра престолов".

Читайте также: Пропаганда от HBO: как "Чернобыль" оживляет советские мифы

Отправить:
Распечатать:
Теги: чаэс, радиация, чернобыль, отходы, ГАЗО, чзо
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 