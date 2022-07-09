В Кировоградской области арестовали активы трех российских компаний на 5,9 млрд грн

В Кировоградской области суд арестовал активы трех связанных между собой российских предприятий на сумму более 5,9 млрд грн, сообщила Национальная полиция.

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По данным следствия, собственниками и учредителями этих предприятий являются четыре гражданина России. Они занимались незаконными финансовыми операциями по легализации доходов, полученных преступным путем.

Деятельность этих предприятий связана с предоставлением в аренду недвижимого имущества, выращиванием зерновых культур и литьем чугуна.

В Нацполиции отметили, что арест наложен с целью предотвращения дальнейшего вывода средств, которые могут использоваться для поддержки оккупационной армии.

7 июля суд наложил арест на корпоративные права российских предприятия более чем на 4,6 млрд грн.

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Наталия Фреик

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