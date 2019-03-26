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26.03.2019, 06:43

В Украине создадут полный цикл производства автоматических пушек

В Украине создадут полный цикл производства автоматических пушек - Фото
Фото: пресс-служба Укроборонпрома

Объединение двух предприятий ОПК позволит ускорить процессы по разработке новейшего оружия, считают в госконцерне

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В Украине будет создан замкнутый цикл производства автоматических пушек, который даст возможность "значительно повысить эффективность и скорость производства", что положительно отразится на запланированном расширении выпуска БТР-3 и БТР-4. Об этом пишет пресс-служба Укроборонпрома.

Речь идет о разработке перспективных 30- и 40-мм автоматических пушек под боеприпасы НАТО. Они предназначены для вооружения уже существующих образцов бронетехники - БТР-3 и БТР-4, а также новейших разработок.

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Для этого принято решение присоединить ГП Завод точной механики к ГП Конструкторское бюро артиллерийского вооружения. Сейчас их основными изделиями является 30-мм автоматические пушки - главное оружие целого ряда боевых машин: БТР-3, БТР-4, а также БМП-2.

Фото: пресс-служба Укроборонпрома

Решение поддержал набсовет концерна. Соответствующее обращение "в ближайшее время" направят на рассмотрение в Кабмин.

Как пишут в Укроборонпроме, сокращение управленческого звена позволит направить сэкономленные средства на обновление производственных мощностей.

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Теги: производство, укроборонпром, пушка
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