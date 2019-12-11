Воздушные cилы ВСУ получат тяжелый военно-транспортный самолет

Фото: armyinform.com.ua

До конца 2019-го Воздушным силам ВСУ передадут второй отремонтированный транспортный самолет Ил-76МД за год. Об этом сообщил ресурс Минобороны АрмияInform.

На самолете установлено дополнительное оборудование для полетов по международным трассам, а также новый цифровой БУР (бортовое устройство регистрации параметров полета), за счет чего будет повышено качество анализа полетной информации.

Читайте также: В Ливии уничтожен украинский самолет Ил-76ТД с гуманитарным грузом

На заводе заменили электропроводку Ил-76МД, воздушно-кислородные трубопроводы и резинотехнические детали.

Справка. Советский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для транспортировки/десантирования личного состава, техники и различных грузов до 60 тонн на расстояние 3600-4200 км при крейсерской скорости до 800 км/ч.

Читайте также: Летчики ВСУ возмущены решением суда о гибели Ил-76 "без России"