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Воздушные cилы ВСУ получат тяжелый военно-транспортный самолет

Воздушные cилы ВСУ получат тяжелый военно-транспортный самолет - Фото
Фото: armyinform.com.ua
11.12.2019, 15:21

Ил-76МД ремонтирует и модернизирует Николаевский авиаремонтный завод

До конца 2019-го Воздушным силам ВСУ передадут второй отремонтированный транспортный самолет Ил-76МД за год. Об этом сообщил ресурс Минобороны АрмияInform.

На самолете установлено дополнительное оборудование для полетов по международным трассам, а также новый цифровой БУР (бортовое устройство регистрации параметров полета), за счет чего будет повышено качество анализа полетной информации.

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На заводе заменили электропроводку Ил-76МД, воздушно-кислородные трубопроводы и резинотехнические детали.

Справка. Советский тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 предназначен для транспортировки/десантирования личного состава, техники и различных грузов до 60 тонн на расстояние 3600-4200 км при крейсерской скорости до 800 км/ч.

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ОПК воздушные силы Ил-76МД
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