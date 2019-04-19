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19.04.2019, 12:50

Гибель Ил-76: в ВСУ возмущены решением Мелитопольского суда

Гибель Ил-76: в ВСУ возмущены решением Мелитопольского суда - Фото
Фото: EPA

Командование Воздушных сил ВСУ напомнило судье Мелитопольского суда, что гибель летчиков в Донбассе и катастрофа MH17 стали следствием агрессии России

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Боевые летчики Воздушных сил ВСУ выразили глубокое возмущение действиями судьи Мелитопольского суда, которая отказалась признать гибель Александра Белого - командира самолета Ил-76, сбитого под Луганском в июне 2014 года - результатом российской агрессии. Об этом rомандование ВС ВСУ сообщает в Facebook.

"Возникает вопрос: как после принятия таких судебных решений военные летчики и другие военнослужащие Вооруженных сил Украины, могут качественно выполнять боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил? Такое впечатление, что неукраинский суд, на неукраинские деньги, пытается ускорить забвение о войне и об агрессии оккупанта", -говорится в сообщении.

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Летчики напоминают, что при аналогичных обстоятельствах, от российских ракет, погибли еще пятнадцать военных летчиков ВС, среди которых Герои Украины Константин Могилко и Дмитрий Майборода, а также летчики армейской авиации Сухопутных войск и триста пассажиров рейса МН17.

"Мы, боевые военные летчики Воздушных сил призываем судебные инстанции разного уровня не разделять страну, принимать взвешенные и государственнические решения, помнить о людях, которые отдали жизнь за счастливое будущее Украины и продолжают бороться за ее независимость и территориальную целостность", - гласит сообщение.

Такое решение суд вынес 16 апреля. Согласно ему, суд отказался признать, что гибель командира самолета и еще 48 человек, в том числе девяти членов экипажа, стала результатом вооруженной агрессии России.

При этом в решении суда, выданном вдове погибшего, указаны лишь вступительная и резолютивная части - без мотивировочной части, где суд аргументирует свое решение.

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Теги: ил-76, война, Донбасс, ВСУ
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