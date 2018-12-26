Вторая попытка: арестованный "Норд" снова не смогли продать

Фото: ark.gp.gov.ua

Во второй раз не удалось продать на государственном онлайн-аукционе OpenMarket арестованный рыболовецкий сейнер "Норд". Об этом свидетельствуют данные в системе аукциона.

Цену судна снизили до 1,468 млн грн, ожидаемый шаг аукциона должен был быть около 15 тыс грн.

Реклама

Заявку подал один покупатель, но ее отклонили - из-за неуплаты гарантийного взноса.

"Норд", задержанный 25 марта 2018 года в украинских водах Азовского моря под флагом РФ, решили продать на аукционе из-за того, что его содержание дорого обходится. 7 ноября первые электронные торги не состоялись - были отклонены заявки всех потенциальных участников.

В конце августа прокуратура закончила досудебное расследование по уголовному делу против капитана задержанного судна "Норд" Владимира Горбенко. Он обвиняется в незаконном рыбном промысле в Азовском море.