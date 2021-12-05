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Второе судно из семи. В Украину прибыло еще 66 000 тонн американского угля

Цей матеріал також доступний українською
05.12.2021, 16:34
Второе судно из семи. В Украину прибыло еще 66 000 тонн американского угля - Фото
Судно с углем (Фото - пресс-служба ДТЭК)

В Украину прибыло второе судно с импортным углем из семи анонсированных. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК Рината Ахметова, которая зафрахтовала обещанные президентом Владимиром Зеленским суда с углем.

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Второе судно доставило в Украину еще 66 000 тонн американского угля. Объем первой поставки составлял 60 500 тонн.

Уголь из первой партии был направлен в Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС. Уголь со второго судна предназначен для нужд ТЭС ДТЭК Энерго.

Судно поставлено в рамках договоренностей ДТЭК с международными поставщиками об импорте в Украину семи судовых партий с углем из США и Колумбии.

Ожидается, что в декабре в Украину прибудут еще три судовых партий с углем, зафрахтованным ДТЭК для нужд собственной генерации. Суммарный объем договоренных поставок на период с ноября по январь составляет около 470 000 тонн.

В ДТЭК сообщили, что на сегодняшний день общий объем уже законтрактованного компанией газового угля из Польши, США и Казахстана составил более 900 000 тонн. Переговоры о дополнительных объемах топлива продолжаются.

  • Проблемы с запасами угля на украинских ТЭЦ и ТЭС стали заметны еще 15 июля. Тогда 11 энергоблоков приостановили работу. По данным Укрэнерго, 8 ноября 23 энергоблока украинских ТЭЦ и ТЭС не работали из-за отсутствия угля. Из них 12 – блоки Центрэнерго. При этом с 26 октября Минэнергетики перестало публиковать прогнозы, на сколько дней электростанциям хватит угля. Из-за дефицита Минэнерго планирует переводить блоки на работу на природном газе.
  • 10 ноября Зеленский призвал большой бизнес и некоторые СМИ прекратить "разгонять новости о недостатке угля и газа" в Украине — иначе у государства "закончится ангельское терпение, и у кого-то начнется адский период". 

Читайте также: Разбор | Россия остановила поставки угля и электроэнергии в Украину. Мы замерзнем, свет выключат?

Оксана Житнюк
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