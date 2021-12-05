Второе судно из семи. В Украину прибыло еще 66 000 тонн американского угля

В Украину прибыло второе судно с импортным углем из семи анонсированных. Об этом сообщает пресс-служба компании ДТЭК Рината Ахметова, которая зафрахтовала обещанные президентом Владимиром Зеленским суда с углем.

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Второе судно доставило в Украину еще 66 000 тонн американского угля. Объем первой поставки составлял 60 500 тонн.

Уголь из первой партии был направлен в Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС. Уголь со второго судна предназначен для нужд ТЭС ДТЭК Энерго.

Судно поставлено в рамках договоренностей ДТЭК с международными поставщиками об импорте в Украину семи судовых партий с углем из США и Колумбии.

Ожидается, что в декабре в Украину прибудут еще три судовых партий с углем, зафрахтованным ДТЭК для нужд собственной генерации. Суммарный объем договоренных поставок на период с ноября по январь составляет около 470 000 тонн.

В ДТЭК сообщили, что на сегодняшний день общий объем уже законтрактованного компанией газового угля из Польши, США и Казахстана составил более 900 000 тонн. Переговоры о дополнительных объемах топлива продолжаются.

Проблемы с запасами угля на украинских ТЭЦ и ТЭС стали заметны еще 15 июля. Тогда 11 энергоблоков приостановили работу. По данным Укрэнерго, 8 ноября 23 энергоблока украинских ТЭЦ и ТЭС не работали из-за отсутствия угля. Из них 12 – блоки Центрэнерго. При этом с 26 октября Минэнергетики перестало публиковать прогнозы, на сколько дней электростанциям хватит угля. Из-за дефицита Минэнерго планирует переводить блоки на работу на природном газе.

В октябре 2021-го основной импорт энергетического угля осуществлялся из РФ. С 1 ноября Россия отказалась от поставок в Украину. С 18 ноября Украина перестала импортировать электроэнергию из Беларуси.

10 ноября Зеленский призвал большой бизнес и некоторые СМИ прекратить "разгонять новости о недостатке угля и газа" в Украине — иначе у государства "закончится ангельское терпение, и у кого-то начнется адский период".

15 ноября Зеленский заявил, что энергокризиса не будет: в Украину идут семь судов с углем, запущены два блока АЭС. Первое такое судно прибыло 20 ноября.

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Оксана Житнюк

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