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За два месяца 25 богатейших людей мира заработали $255 млрд – Forbes

За два месяца 25 богатейших людей мира заработали $255 млрд – Forbes - Фото
Марк Цукерберг (Фото: Mark Zuckerberg/Facebook)
24.05.2020, 16:00

По данным Forbes Марк Цукерберг заработал $31,4 млрд за последние два месяца, несмотря на кризис из-за пандемии коронавируса

25 богатейших людей мира заработали за последние два месяца в общей сумме $255 млрд, несмотря на кризис из-за коронавируса. Об этом сообщает Forbes.

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Больше всех в денежном выражении увеличил состояние гендиректор Facebook Марк Цукерберг – на $31,4 млрд. В издании отмечают, что акции Facebook выросли почти на 60% за последние два месяца, достигнув рекордного максимума в пятницу 22 мая.

Стоимость активов Цукерберга достигла $86,5 млрд. Он занимает четвертое место в рейтинге Forbes богатейших людей мира, хотя рейтинге, опубликованном в начале апреля занимал седьмую позицию.

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Джефф Безос, гендир Amazon, заработал $30 млрд, увеличив свое состояние на 26%. Акции гиганта электронной коммерции выросли на 29% с 23 марта. В издании отмечают, что это произошло на фоне возросшего спроса после того, как физические ритейлеры близ закрыты из-за пандемии коронавируса.

Наибольший прирост состояния в процентах продемонстрировал это Колин Чжэн Хуан, основатель второго по величине после Alibaba онлайн-рынка Китая - Pinduoduo. Его состояние увеличилось на $17,9 млрд и сейчас составляет $35,6 млрд. Чжен Хуан – третий богатейший человек Китая и занимает 22 место в общемировом рейтинге Forbes.

Топ-10 богатейших людей мира по версии Forbes на 23 мая:

1. Джефф Безос (Amazon) – $149 млрд (+$29,9 млрд за последние два месяца)

2. Билл Гейтс (Microsoft) – $106,5 млрд (+11,9)

3. Бернар Арно (LVMH) – $95,1 млрд (+12,8)

4. Марк Цукерберг (Facebook) – $85,5 млрд (+31,4)

5. Уоррен Баффет (Berkshire Hathaway) – $69,2 млрд (+6)

6. Ларри Эллисон (разработка программного обеспечения, Oracle) – $66,4 млрд (+10,4)

7. Стив Баллмер (Microsoft) – $65,4 млрд (+14)

8. Ларри Пейдж (Google) – $63,6 млрд (+14,2)

9. Сергей Брин (Google) – $61,3 млрд (+13,7)

10. Амансио Ортега (Zara) – $60,5 млрд (+5,2).

В издании отметили, что 25 богатейших человек владеют активами суммарной стоимостью $1,5 трлн, что составляет около 16% от общего состояния, которым владеют миллиардеры мира.

  • В Международном валютном фонде считают, что на фоне пандемии коронавируса мировую экономику ждет самый глубокий кризис со времен Великой депрессии 1929-1933 годов.
  • В МВФ прогнозируют падение мировой экономики в 2020 году на 3%. Для Украины - падение базового ВВП на 7,7%.
  • 22 мая сообщалось, что МВФ и власти Украины предварительно согласовали на уровне персонала экономическую политику по новой программе кредитования в формате stand-by на $5 млрд: это произошло спустя несколько часов после того, как президент Владимир Зеленский подписал "антиколомойский закон".

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Марк Сировой
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