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18.12.2019, 15:26

ВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фото

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ВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фото
ВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фото
ВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фотоВСУ получат на вооружение современные КШМ-трансформеры – фото

Внешне новый командно-штабной комплекс с кузовом переменного объема ничем не отличается от типичного 20-тонного контейнера

Оборонно-промышленный комплекс создал для ВСУ командно-штабную машину с кузовом переменного объема на базе модернизированной рамы МАЗ-63172 с усовершенствованной технологией развертывания. Об этом сообщили в Минобороны.

Новая КШМ имеет конструкцию трансформера: ее составные части раскладываются в ширину справа и слева от основного кузова и устанавливаются на опоры. Все необходимое для оборудования рабочих мест в органы управления сосредоточено в кузове и закреплено. Пол устлан ковролином, стены обшиты сэндвич-панелями. Одновременно с открытием дверей включается режим светомаскировки.

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В машине - обогреватель, кондиционер, фильтровентиляционная установка, телеком-оборудование для локальной сети связи, генератор, а также аккумулятор минимум на 2 ч работы.

В зависимости от ситуации, развернуть комплекс можно как гидравлическим, так и механическим способом - "вручную", причем всего на оборудование рабочих мест тратится всего полчаса.

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Разработчики говорят, что для Сухопутных войск ВСУ это "в чем-то даже уникальная разработка", так как нынешние КШМ создавались еще в советское время и давно устарели. Модернизация продолжается.

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Теги: трансформер, ОПК
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