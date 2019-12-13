Украина и НАТО подписали дорожную карту по "оборонке"

Вчера, 12 декабря, в штаб-квартире Североатлантического альянса была подписана обновленная редакция дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Со стороны Украины на 28-м заседании совместной рабочей группы в Брюсселе был замглавы МО Анатолий Петренко. Делегацию Альянса возглавлял помощник генсека НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд.
На встрече определили приоритетные задачи на 2020 год. О чем речь, не уточняется.
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