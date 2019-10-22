В Киеве показали "Збруч" для вычисления угроз из космоса: видео

Завод Арсенал впервые продемонстрировал цифровую станцию мониторинга космического пространства "Збруч" собственной разработки: ее создали по заказу Государственного космического агентства. Аппаратуру показали на прошедшей в Киеве выставке Зброя та безпека, пишет Defense Express.

"Збруч" способен обнаруживать на орбите Земли искусственные объекты - спутники и/или мусор, а также высчитывать возможную траекторию падения обломков, представляющих угрозу для населенных пунктов и инфраструктурных объектов.

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Построенная на твердотельных элементах станция - трехкоординатная, способна измерять также и радиальную скорость объекта на дальности до 650-700 км. Одна из главных ее особенностей - возможность "положить" радар горизонтально и "смотреть" точно над собой: в мире немного РЛС такого класса, которые могут так делать.

Военные каталогизировали уже около 12 000 космических объектов: их отслеживают и контролируют. В Украине есть несколько таких обсерваторий; они также способны формировать целеуказания для ударных систем высокоточного оружия.

В августе 2019-го появилось первое фото украинско-турецкого боевого дрона Akinci, также стало известно, что советские зенитные установки ВСУ получат украинские стволы.

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Видео: Defense Express