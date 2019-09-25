Новинка. Прошли стрельбы украинского автоминомета UKR-MMC – видео

Вооруженные Силы Украины получили первую батарею мобильных минометных комплексов с орудиями калибра 120 мм. Испытания UKR-MMC "в поле" показала госкомпания Укроборонсервис.

Несколько автоматизированных мобильных минометных комплексов БАРС-8ММК 4909 120 А пригнали на полигон, где провели демонстрационные стрельбы.

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Впервые UKR-MMC разработчики показали в октябре 2017 года.

Технические характеристики:

Как уточняет Ukrainian Military Pages, механизм приведения в боевое положение/наведения миномета и опорная плита разработаны испанскими партнерами Укроборонсервиса Everis Aeroespacial в Defensa S.L.U.

В августе 2019-го появилось первое фото украинско-турецкого боевого дрона Akinci, также стало известно, что советские зенитные установки ВСУ получат украинские стволы.

В Киеве впервые покажут экспортный вариант 3D-радара ПВО.

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Видео и таблица: Укроборонсервіс и Ukrainian Military Pages