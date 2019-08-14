Советские зенитные установки ВСУ получат украинские стволы: видео

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В конструкторском бюро Артиллерийское вооружение говорят, что создание нового ствола для "зушек" происходило за собственные оборотные средства

Вооруженные Силы Украины начнут получать отечественный - улучшенный - аналог советских стволов для зенитных установок ЗУ-23-2. Об этом сообщили в киевском конструкторском бюро Артиллерийское вооружение.

Как утверждают разработчики, финальные испытания украинских стволов КБА40 в конце 2018 года показали улучшение тактико-технических характеристик по сравнению с советским образцом.

Зенитная установка ЗУ-23-2 весом почти тонну состоит из двух спаренных авиационных пушек с длиной ствола около 88 см, станка, автоматического прицела, дополнительного прицела для огня по наземным целям и платформы с двухколесным ходом.

Скорострельность - 2000 выстрелов в минуту снарядами по 178-190 г, дальность стрельбы - 2 км по высоте и 2,5 км по дальности. Начальная скорость снаряда - 970 м/с. Расчет - пять-шесть бойцов.

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Теги: ОПК, ЗУ-23-2, ствол
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