Советские зенитные установки ВСУ получат украинские стволы: видео

Вооруженные Силы Украины начнут получать отечественный - улучшенный - аналог советских стволов для зенитных установок ЗУ-23-2. Об этом сообщили в киевском конструкторском бюро Артиллерийское вооружение.

Как утверждают разработчики, финальные испытания украинских стволов КБА40 в конце 2018 года показали улучшение тактико-технических характеристик по сравнению с советским образцом.

Зенитная установка ЗУ-23-2 весом почти тонну состоит из двух спаренных авиационных пушек с длиной ствола около 88 см, станка, автоматического прицела, дополнительного прицела для огня по наземным целям и платформы с двухколесным ходом.

Скорострельность - 2000 выстрелов в минуту снарядами по 178-190 г, дальность стрельбы - 2 км по высоте и 2,5 км по дальности. Начальная скорость снаряда - 970 м/с. Расчет - пять-шесть бойцов.