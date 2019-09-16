1 октября состоится Kyiv Smart City Forum 2019

1 октября в столичном КВЦ «Парковый» состоится Kyiv Smart City Forum 2019 — одно из главных событий Восточной Европы. Более 3000 участников, более 60 лучших украинских и международных спикеров, тематические секции и выступления в формате Short Talks, 1000 м² smart expo zone с инновационными решениями, тест-драйвы электрокаров и гибридов на вертолетной площадке КВЦ «Парковый», нетворкинг для построения крепких партнерских отношений в рамках Kyiv Smart City Forum 2019.

В секции «Креативная экономика. Современные тренды Smart City» эксперты презентуют успешные кейсы развития креативной экономики в городах, а также обсудят методы обучения инновациям, образовательные платформы и внедрение искусственного интеллекта. Выступят: Адольфо Борреро — президент Smart City Ametic и CEOE из Испании, Юрий Назаров — директор Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА, Ярослава Бойко — координатор инициативы Kyiv Smart City, Егор Чернев — народный депутат Украины, эксперт по инновационной экономике.

Специальный гость секции — Франческо Фреза, архитектор, со-основатель студии архитектуры Piuarch из Милана. На Форуме эксперт подробно расскажет о роли общественного пространства в городе в контексте социальной активности и взаимодействия людей. Также спикер поделится актуальными трендами проектирования общественного пространства в умных городах.

Посмотреть программу Форума, а также приобрести билеты можно на сайте мероприятия www.forum.kyivsmartcity.com.