Home away from home: как устроена первая в Украине Международная школа-пансион

International Boarding School

В сентябре 2021 года открылась первая в Украине международная бординговая школа STUDY.UA — International Boarding School (IBS). Школа находится в 17 км от Киева и предлагает учебу по программе украинской средней школы вместе с получением аттестата от средней школы Канады и США. Но ключевой фактор, отличающий IBS от других школ — это формат классического британского бординга, объединяющий учебу, проживание, питание и отдых на одной закрытой территории.

Уже 12 декабря в Киеве, в отеле Hilton пройдет большая презентация школы IBS — мероприятие, которое точно стоит посетить родителям, интересующимся возможностями престижного среднего образования в Украине. А пока предлагаем вам подробнее узнать о том, что такое формат бординга, как совмещать учебу по украинской и международной программе и как пробудить в ребенке живое стремление к новым знаниям.

1. Бординг — что это?

Бординг — это формат, который уже успешно интегрирован школами Великобритании, Канады, США и стран Европы. Такой формат подразумевает обучение, проживание, питание, внеклассный досуг и отдых школьников на одной территории. То есть, у школы есть один большой кампус, за территорию которого дети не выходят — все в одном месте, что очень удобно.

Формат бординга — это, в первую очередь, про безопасность. Ваш ребенок просыпается, завтракает и сразу же идет на уроки — ему не нужно тратить время на дорогу в школу и обратно. Ребенок все время находится на закрытой территории, которая находится под охраной 24/7 и куда не допускается никто кроме сотрудников школы. Вместе с учениками на территории школы находится академический состав, тьюторы, врачи и другой персонал школы.

2. Локация и территория школы

Международная бординговая школа STUDY.UA находится в уютном пригороде Киева, на территории загородного комплекса Grand Admiral Resort & SPA.

Здесь на закрытой территории находится инфраструктура, которой позавидуют многие зарубежные школы. В частности, на территории IBS есть:

открытый бассейн + крытый SPA-бассейн;

всесезонные теннисные корты, сквош;

поля и площадки для занятий футболом, баскетболом и волейболом;

мультифункциональные спортивные залы;

комфортные, светлые и просторные аудитории с новым аудиовизуальным оборудованием;

собственный кинотеатр;

лесной трек для прогулок и пробежек;

3-х уровневый веревочный парк;

площадка для игры в Lazer Tag и тир;

боулинг, аэрохоккей.

И это все доступно для детей! Можно смело сказать, что учеба в такой обстановке настраивает ребенка на позитивный лад и точно вызывает интерес к процессу.

3. Программы и аккредитация

Школа предлагает 2 направления учебы:

по программе украинской средней школы;

по программе средней школы Канады или США.

Вот как это реализовано.

Ученики 5-8 классов учатся по классической программе украинской средней школы . Вместе с этим ребята начинают плавно интегрироваться в международную образовательную среду и изучать школьные предметы по международной программе на английском языке.

Вместе с этим ребята начинают плавно интегрироваться в международную образовательную среду и изучать школьные предметы по международной программе на английском языке. Начиная с 9 класса, учащиеся могут совмещать учебу по украинской программе с обучением по программе средней школы Канады или США. После выпуска школьники получают сразу два диплома о полном среднем образовании — украинский + канадский/американский.

Программы школы имеют аккредитации от:

Министерства образования и науки Украины — МОН №570;

Министерства образования провинции Онтарио (Канада)

Центра аттестации среднего образования США — AdvancED (США).

Подробнее о тонкостях учебы по программам вы сможете узнать на презентации 12 декабря. Участие в презентации бесплатное, но регистрация обязательна — для этого переходите на сайт.

4. Больше, чем просто уроки: всестороннее развитие

Школа IBS предлагает целостную концепцию развития с учетом сильных сторон, талантов и особенностей каждого ученика. Задача преподавателей школы — помочь учащимся раскрыть их сильные стороны, а также развить важные жизненные навыки Life & Soft Skills:

креативность;

коммуникабельность;

работа в команде;

эмоциональный интеллект;

принятие решений.

Учебный план школы также предполагает уроки по финансовому лидерству, инвестициям, кибербезопасности, менеджменту, развитию критического мышления, эмоционального интеллекта.

Ученики школы сфокусированы не только на оценках и академической составляющей, но и на прокачке навыков, без которых точно не обойтись в 21 веке.

5. Проживание и питание учеников

Школа находится в окружении соснового леса, на свежем воздухе и занимает огромную территорию — 40 гектаров. Мальчики и девочки живут в отдельных блоках; вместе с ребятами на этаже живет тьютор, который следит за дисциплиной, безопасностью и всегда готов помочь ученикам по любым вопросам.

В школе предусмотрено 5-ти разовое питание от ресторана Grand Admiral Resort & SPA. Школа предоставляет 7 вариантов меню на выбор, учитывая пожелания родителей относительно индивидуального рациона ребенка.

6. Внеклассный отдых

В школе представлено более 30 видов внеклассных развлечений и мероприятий для учеников. Важно понимать, что даже внеклассные активности в школе проходят на английском языке — для закрепления результата.

В школе нет стандартных уроков физкультуры. Взамен ученики могут выбирать для себя действительно интересные виды спорта и оттачивать мастерство вместе с профессиональными тренерами по направлениям:

теннис;

чирлидинг;

регби;

футбол;

легкая атлетика.

В свободное время детей ждет плавание, баскетбол, кроссфит, волейбол, крикет, езда на велосипедах и самокатах, фитнес и стретчинг + еще множество активностей и спортивных мастер-классов.

На базе спортивных секций формируются сборные команды для соревнований на уровне школ, городов и страны. Ваш ребенок будет участвовать в престижных международных соревнованиях!

Также при школе открыто 4 клуба, которые помогают ребятам найти свое хобби:

актерское мастерство;

искусство и фотография;

наука;

психология.

7. Гарантированное зачисление в топовые университеты мира

Международная бординговая школа — бренд компании STUDY.UA, которая уже 20 лет помогает украинским студентам поступать в университеты за границей.

Сегодня компания сотрудничает с 550 средними школами, университетами и колледжами из Великобритании, Канады, США, стран Европы и Австралии.

Таким образом, выпускники IBS:

гарантированно зачисляются в партнерские учебные заведения компании STUDY.UA;

показывают высокие академические результаты уже с первого дня учебы за границей;

претендуют на стипендии за высокую успеваемость.

Home away from home (дом вдали от дома) — так звучит слоган школы, и он полностью отражает ее концепцию. Школа IBS — это комьюнити преподавателей, объединенных общей целью — показать, что учеба может быть интересной и вовлекающей, а также обеспечить поддерживающую и мотивирующую атмосферу для каждого ребенка.

Приходите лично знакомиться с руководством и академическим составом Международной бординговой школы STUDY.UA уже в воскресенье 12 декабря. Мероприятие пройдет в отеле Hilton. Обратите внимание, что участие в презентации бесплатное, а количество мест ограничено — регистрируйтесь на ивент на сайте.