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16.09.2019, 17:03

Кредит на карту через мобильное приложение в мобильном телефоне

Кредит на карту через мобильное приложение в мобильном телефоне - Фото
Источник фото: Елизавета Сергиенко, пресс-служба НБУ

Финтех-услуга от CreditPlus - «мобильный банк в телефоне» позволяет занять деньги в долг за 2 минуты

Fintech технологии позволяют совершать покупки и оплачивать услуги с помощью мобильного телефона в онлайн режиме. Финансовые компании в своей работе активно используют современные технологии для привлечения клиентов и оказания услуг.

Сейчас, когда миром правят компьютерные технологии, множество услуг стали предоставляться в режиме онлайн. Это значительно упрощает жизнь и экономит время. Теперь не надо стоять в очередях, чтобы взять кредит на карту или оплатить коммунальные платежи. Все это можно сделать с помощью персонального компьютера, ноутбука или мобильного телефона.

Оформление кредита с помощью мобильного приложения на смартфоне

Почти у каждой кредитной организации есть не только свой сайт, но и мобильное приложение. С его помощью можно оплачивать платежи и услуги. Благодаря этому, клиенты могут экономить свое время. На данный момент кредит онлайн с помощью мобильного приложения — это самый простой и быстрый способ получить деньги. Что касается микрофинансовых организаций, то мобильное приложение есть не у всех. И именно этим они выгодно отличаются от своих конкурентов. Приложения, как правило, имеют понятное и удобное меню, которое позволяет оформить займ в течение нескольких минут.

Какие компании предлагают оформить кредит через мобильное приложение

  1. Smartiway. Предложение данной компании отличаются минимальной ставкой и удобными сроками. А наличие функционального мобильного приложения позволяет оформлять кредит онлайн безо всяких сложностей.
  2. Moneyveo. Данный сервис онлайн-кредитования можно охарактеризовать простотой дизайна и наличием программы лояльности для постоянных клиентов.
  3. CreditKasa. Кроме мобильного приложения, данная микрофинансовая организация предлагает новым заемщикам беспроцентный кредит на сумму до 10000 гривен.
  4. CteditPlus. Один из ведущих сервисов онлайн-кредитования на рынке микрозаймов. Отличается гибкостью и прозрачностью условий, а также многоуровневой программой лояльности. Благодаря которой клиенты могут выиграть ценные призы.
  5. CashUp. Его отличие заключается в понятном интерфейсе и минималистичном дизайне.
  6. Mycredit. Предлагает заемщикам не только выгодные условия, но и различные акции участвуя, в которых можно стать обладателем автомобиля.
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Теги: кредит на карту, fintech, CreditPlus
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