Кредит на карту через мобильное приложение в мобильном телефоне

Источник фото: Елизавета Сергиенко, пресс-служба НБУ

Fintech технологии позволяют совершать покупки и оплачивать услуги с помощью мобильного телефона в онлайн режиме. Финансовые компании в своей работе активно используют современные технологии для привлечения клиентов и оказания услуг.

Сейчас, когда миром правят компьютерные технологии, множество услуг стали предоставляться в режиме онлайн. Это значительно упрощает жизнь и экономит время. Теперь не надо стоять в очередях, чтобы взять кредит на карту или оплатить коммунальные платежи. Все это можно сделать с помощью персонального компьютера, ноутбука или мобильного телефона.

Оформление кредита с помощью мобильного приложения на смартфоне

Почти у каждой кредитной организации есть не только свой сайт, но и мобильное приложение. С его помощью можно оплачивать платежи и услуги. Благодаря этому, клиенты могут экономить свое время. На данный момент кредит онлайн с помощью мобильного приложения — это самый простой и быстрый способ получить деньги. Что касается микрофинансовых организаций, то мобильное приложение есть не у всех. И именно этим они выгодно отличаются от своих конкурентов. Приложения, как правило, имеют понятное и удобное меню, которое позволяет оформить займ в течение нескольких минут.

Какие компании предлагают оформить кредит через мобильное приложение