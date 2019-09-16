Кредит на карту через мобильное приложение в мобильном телефоне

Источник фото: Елизавета Сергиенко, пресс-служба НБУ
Финтех-услуга от CreditPlus - «мобильный банк в телефоне» позволяет занять деньги в долг за 2 минуты
Fintech технологии позволяют совершать покупки и оплачивать услуги с помощью мобильного телефона в онлайн режиме. Финансовые компании в своей работе активно используют современные технологии для привлечения клиентов и оказания услуг.
Сейчас, когда миром правят компьютерные технологии, множество услуг стали предоставляться в режиме онлайн. Это значительно упрощает жизнь и экономит время. Теперь не надо стоять в очередях, чтобы взять кредит на карту или оплатить коммунальные платежи. Все это можно сделать с помощью персонального компьютера, ноутбука или мобильного телефона.
Оформление кредита с помощью мобильного приложения на смартфоне
Почти у каждой кредитной организации есть не только свой сайт, но и мобильное приложение. С его помощью можно оплачивать платежи и услуги. Благодаря этому, клиенты могут экономить свое время. На данный момент кредит онлайн с помощью мобильного приложения — это самый простой и быстрый способ получить деньги. Что касается микрофинансовых организаций, то мобильное приложение есть не у всех. И именно этим они выгодно отличаются от своих конкурентов. Приложения, как правило, имеют понятное и удобное меню, которое позволяет оформить займ в течение нескольких минут.
Какие компании предлагают оформить кредит через мобильное приложение
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Smartiway. Предложение данной компании отличаются минимальной ставкой и удобными сроками. А наличие функционального мобильного приложения позволяет оформлять кредит онлайн безо всяких сложностей.
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Moneyveo. Данный сервис онлайн-кредитования можно охарактеризовать простотой дизайна и наличием программы лояльности для постоянных клиентов.
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CreditKasa. Кроме мобильного приложения, данная микрофинансовая организация предлагает новым заемщикам беспроцентный кредит на сумму до 10000 гривен.
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CteditPlus. Один из ведущих сервисов онлайн-кредитования на рынке микрозаймов. Отличается гибкостью и прозрачностью условий, а также многоуровневой программой лояльности. Благодаря которой клиенты могут выиграть ценные призы.
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CashUp. Его отличие заключается в понятном интерфейсе и минималистичном дизайне.
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Mycredit. Предлагает заемщикам не только выгодные условия, но и различные акции участвуя, в которых можно стать обладателем автомобиля.