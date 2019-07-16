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16.07.2019, 13:02

Президент Украины посетил "Контейнерный Терминал Одесса"

Президент Украины посетил "Контейнерный Терминал Одесса" - Фото

За десять лет "Контейнерный Терминал Одесса" обеспечил поступления в госбюджет на общую сумму более 1,5 млрд грн

Во время визита в Одесский порт 13-го июля президент Украины Владимир Зеленский и члены его команды посетили "Контейнерный Терминал Одесса". Генеральный директор ГП "КТО" Анастас Коккин доложил президенту о ходе реализации инвестиционного проекта расширения контейнерного терминала на Карантинном молу Одесского порта. Гарант отметил, что действительно видит серьезный результат мощных инвестиций со стороны немецкого инвестора и пообещал разобраться с проблемным вопросом незавершенного строительства защитного волнореза Администрацией морских портов Украины, сообщили в пресс-службе "Контейнерного терминала Одесса".

Анастас Коккин поприветствовал гостей и отметил, что сегодня контейнерный терминал в Одессе является самым большим и современным контейнерным терминалом в Украине и уже много лет неизменным лидером контейнерного рынка Украины.

"Материнская компания нашего терминала - ХАЛА (HHLA AG), порт Гамбург, Германия. За восемнадцать лет успешной работы на рынке Украины она инвестировала более 150 млн евро в строительство и развитие этого терминала и в настоящее время продолжает инвестирование еще по меньшей мере 20 млн евро с целью расширения его мощностей", - отметил генеральный директор терминала. "Так, в пользу экономики Украины, за счет мощных иностранных инвестиций построена вся эта территория, закуплена и работает эта современная перегрузочная техника".

Также он добавил, что за последние десять лет работы "Контейнерный Терминал Одесса" обеспечил поступления налогов и сборов в бюджет Украины на общую сумму более 1,5 млрд гривен.

В своей деятельности "Контейнерный Терминал Одесса", как дочерняя компания ведущего европейского транспортного холдинга, строго придерживается принципов комплаенс, прозрачности ведения бизнеса, соблюдение высоких экологических и социальных стандартов. На предприятии создаются престижные рабочие места для украинцев на стабильный основе.

Проект развития контейнерного терминала на Карантинном молу Одесского порта имеет целью достижение пропускной способности терминала в 1,2 миллиона контейнеров в год для обслуживания международных грузопотоков и является очень важным для функционирования и развития морской и транспортной отрасли Украины.

Этот проект "Контейнерный терминал Одесса" реализуется совместно с партнерами компании - нашим государством, АМПУ, которая отвечает за финансирование и строительство гидротехнических сооружений, а именно причальной стенки и защитного волнореза.

"Мы очень рассчитываем на новую власть и ее поддержку иностранных инвесторов, а также надеемся на скорейшее решение проблемного вопроса по завершению строительства защитного волнореза. Со своей стороны, мы заверяем Вас в наших намерениях и усилиях продолжать инвестирование в экономику Украины и вносить важный вклад в развитие морской и транспортной отрасли Украины на пути в Европейский союз", - резюмировал Анастас Коккин.

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Теги: Контейнерный Терминал Одесса
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