Космос. Stratolaunch Systems закрывается - Reuters

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По состоянию на весну в компании оставались работать всего 20 сотрудников

Аэрокосмическая компания Stratolaunch Systems Corporation, которая собиралась закрепиться на рынке воздушных запусков легких и сверхлегких ракет, прекращает деятельность. Об этом со ссылкой на пять источников сообщили в Reuters.

Таким образом, подготовка к демо-запуску ракеты Northrop Grumman Pegasus XL в 2020 году отложена на неопределенный срок и, скорее всего, свернута окончательно.

Компания была основана в Сиэтле в 2011 году, основным соучредителем стал миллиардер Пол Аллен. После его смерти в октябре 2018 года компания отказалась от создания ракет, а весной 2019-го, судя по всему, пишет агентство, - и от всего предприятия.

Не далее как в апреле совершил первый полет крупнейший по размаху крыльев самолет планеты. 

Представитель Stratolaunch Systems сообщила по телефону, что компания - подразделение частной инвесткомпании Allen Vulcan для разработки "воздушного старта" - "продолжает свою деятельность". Как именно и над чем, не уточняется.

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Теги: Stratolaunch, Пол Аллен
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