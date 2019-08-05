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Дети рожденные зимой более податливы психическим расстройствам

Дети рожденные зимой более податливы психическим расстройствам - Фото
Фото: pixabay.com
05.08.2019, 09:17

Ученые заявляют, что уровень гормона стресса у женщин, рожающих зимой и осенью выше, чем у тех, кто рожает летом или весной

Британские ученые из Кардиффского университета выяснили, что уровень кортизола в слюне у беременных, рожающих зимой и осенью на 20% выше, чем у тех, кто рожает весной и летом. Кортизол - гормон стресса, влияет на психическое здоровье новорожденных. Об пишет Medical Xpress.

"Хотя уровень кортизола у беременной женщины повышается естественным образом, наши данные показывают, что у матерей, рожающих осенью и зимой, уровень кортизола в слюне на 20% выше, чем у тех, кто рожает весной и летом", - рассказал профессор Росс Джон.

Поскольку предыдущие исследования показали, что высокий уровень кортизола у беременных влияет на психическое здоровье ребенка, новые исследования могут объяснить, почему психические расстройства чаще встречаются у людей, рожденных зимой или осенью.

"При этом исследования не объясняют, почему женщины, рожающие зимой или осенью, имеют более высокий уровень кортизола", - уточнил профессор.

Исследование проводилось с участием 316 женщин. Данные собирались до и после родов.

Недавно ученые из Лондонского королевского университета выявили новый тип клеток в печени, которые имеют возможность регенерировать поврежденные клетки печени и лечить заболевания в органе без необходимости трансплантации. 

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здоровье беременность кортизол
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