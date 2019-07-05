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05.07.2019, 17:54

Говорить "спасибо" полезно для здоровья - Супрун

Говорить "спасибо" полезно для здоровья - Супрун - Фото
Фото: pixabay.com

Руководитель Минздрава считает, что привычка благодарить может защитить от депрессий и стрессов

Привычка благодарить окружающих может быть полезной для здоровья . Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун

Она заявила, что благодарность защищает от депрессии и стресса и уменьшает риск сердечных атак. Также благодарность улучшает отношения с коллегами и родными. 

"Людям как социальным существам необходимо чувствовать себя нужными, и благодарность создает такое ощущение", - считает Супрун.

Она добавила, что привычку благодарить особенно важно иметь во время "активной политической борьбы и многочисленных негативных новостей".

Ранее Супрун заступилась за "матюки" и сказала, что ругаться - полезно для здоровья.

Супрун сказала, при каком условии заработают инсультные центры

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Теги: минздрав, ульяна супрун, советы, благодарность
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