Говорить "спасибо" полезно для здоровья - Супрун

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Привычка благодарить окружающих может быть полезной для здоровья . Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она заявила, что благодарность защищает от депрессии и стресса и уменьшает риск сердечных атак. Также благодарность улучшает отношения с коллегами и родными.

"Людям как социальным существам необходимо чувствовать себя нужными, и благодарность создает такое ощущение", - считает Супрун.

Она добавила, что привычку благодарить особенно важно иметь во время "активной политической борьбы и многочисленных негативных новостей".

Ранее Супрун заступилась за "матюки" и сказала, что ругаться - полезно для здоровья.

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