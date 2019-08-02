Грипп-2019: Украина получит 150 000 дополнительных доз вакцин

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Около 500 000 доз вакцин против гриппа планируют доставить в Украину в этом году, что на 150 000 доз больше, чем было получено в прошлом эпидемическом сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Центра общественного здоровья МОЗ.

Ориентировочная дата поставки - октябрь 2019-го.

Такой срок обусловлен необходимостью установить штамм вируса в этом сезоне. Фармацевтические компании не смогут приступить к производству вакцин, пока ВОЗ официально не передаст данные.

Медики называют вакцинацию наиболее эффективным способом борьбы с гриппом. Однако по информации ВОЗ, в течение прошлого эпидемического сезона против гриппа были привиты всего чуть более 160 000 человек.

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