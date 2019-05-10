Instagram будет блокировать хэштеги, агитирующие против прививок

Фото: EPA

Руководство Instagram заявило, что будет блокировать хэштеги, с помощью которых пользователи распространяют ложную и ненаучную информацию о прививках. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что фотосервис уже сейчас блокирует отдельные хэштеги, которые содержат ложные утверждения - например, #vaccinescauseautism ( "прививки приводят к аутизму"). Теперь под запрет попадут и более общие названия хэштегов, которые используются для распространения ложной иноформации о прививках.

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В администрации Instagram рассказали, что не будут предпринимать прямых мер против пользователей, которые выступают против вакцинации, но все же намерены ограничивать распространение информации, которая является заведомо ложной и может представлять опасность для общества.

Руководство фотосервиса говорит, что опирается на данные таких структур как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Под запрет попадают как хэштеги #vaccinescauseaids ( "вакцины - причина СПИДа") и #vaccinesarepoison ( "вакцины - яд"), так и менее очевидные - например, #vaccines1234 - под каким распространяется немало ненаучных данных о прививках.

Отмечается, что контролировать распространение такой информации сложно. Одновременно с блокированием одних хэштегов, возникают другие. Кроме того, противники вакцинации и часто спользуют нейтральные хэштеги - например, #vaccines.

В руководстве Instagram рассказали, что рассматривают возможность демонстрировать пользователям, которые ищут публикации о вакцинации, всплывающие сообщения с достоверной информацией о прививках. Похожие оповещения уже сейчас получают пользователи, которые ищут публикации, связанные с наркотиками.

По данным ВОЗ, антивакцинальные настроения является одной из 10-ти самых серьезных угроз 2019 года в сфере здравоохранения.

6 мая сообщалось, что министерство здравоохранения Германии предлагает ввести штрафы для родителей, которые не делают прививки детям, а также не допускать непривитых детей в дошкольные и школьные учебные заведения.