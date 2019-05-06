Минздрав Германии намерен штрафовать родителей непривитых детей

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Министерство здравоохранения Германии предлагает ввести штрафы для тех родителей, кто не делает прививки детям, а также не допускать непривитых детей в дошкольные и школьные учебные заведения. Об этом сообщает русская служба Deutsche Welle.

"Мы хотим защитить всех детей от заражения корью. Поэтому все, кто ходит в детский сад или в школу, должны быть привиты. Те, кто туда только записываются, должны будут доказать это", - сказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

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Для допуска в школу или детсад необходимо будет предоставить свидетельство о вакцинации. Прививки должны быть у детей до июля 2020 года. В случае отсутствия - штраф 2,5 тысячи евро.

По данным Института Роберта Коха (Robert Koch-Institut), в Германии кори привиты 93% детей. Минздрав страны хочет довести их число как минимум до 95%.

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