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06.05.2019, 07:51

Минздрав Германии намерен штрафовать родителей непривитых детей

Минздрав Германии намерен штрафовать родителей непривитых детей - Фото
Фото: depositphotos.com

За отсутствие прививок у детей Минздрав Германии предлагает штрафовать родителей на 2,5 тысячи евро

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Министерство здравоохранения Германии предлагает ввести штрафы для тех родителей, кто не делает прививки детям, а также не допускать непривитых детей в дошкольные и школьные учебные заведения. Об этом сообщает русская служба Deutsche Welle.

"Мы хотим защитить всех детей от заражения корью. Поэтому все, кто ходит в детский сад или в школу, должны быть привиты. Те, кто туда только записываются, должны будут доказать это", - сказал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

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Для допуска в школу или детсад необходимо будет предоставить свидетельство о вакцинации. Прививки должны быть у детей до июля 2020 года. В случае отсутствия - штраф 2,5 тысячи евро.

По данным Института Роберта Коха (Robert Koch-Institut), в Германии кори привиты 93% детей. Минздрав страны хочет довести их число как минимум до 95%.

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Теги: Германия, вакцинация, прививка, корь, детсад
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