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Любая структура будет работать успешно, если она имеет командный подход. Начиная бизнес, предприниматели даже не подозревают, насколько сложно сформировать команду, которая стала бы опорой и скелетом нового проекта. Ведь это критично важно. Команда – это не просто структура физическая. Это система ценностей, которую нужно уметь привить членам коллектива.

Как же создать команду мечты? В клинике "АЙЛАЗ" очень близки к dream team. Вот несколько советов для желающих организовать идеальный коллектив.

Во-первых, стоит помнить, что команда – это живая структура. И инструмента, который её упорядочит, просто не существует. Поэтому любому коллективу, любой команде нужен лидер, центр принятия решений, который формирует систему ценностей, развивает её. При этом вокруг лидера должны собираться люди с очень похожими личностными характеристиками. Почему? Причина в том, что развивающаяся и эффективная команда не может быть без амбиций. В "АЙЛАЗ" мы берём амбициозных и целеустремленных. Нам нужны люди, которые не стоят на месте и точно знают, чего хотят.

Важно также понимать, что люди не будут работать командой, если не будет успешности. А успешность – это очень большой кропотливый труд, в результате которого каждый член команды ощущает себя счастливым и успешным человеком.

Второй момент – персональный вклад каждого в работу этой самой компании. У каждого сотрудника "АЙЛАЗ" есть свой круг обязанностей, и, соответственно, свой вклад в развитие бизнеса. Если давать возможность каждому члену коллектива сделать что-то на благо компании, то команда состоится. Это означает, что каждый член команды имеет свою долю ответственности, вносит свой вклад, чувствует свой вес.

Третье условие для создания идеального коллектива – возможность развития сотрудников. Безусловно, для этого нужны инвестиции, средства. И сотрудники клиники "АЙЛАЗ" имеют все возможности для личностного и профессионального роста. Тренинги, лектории, семинары, обмен опытом доступны каждому специалисту. Ведь ничто так не мотивирует, как творчество, понимание собственных достижений и вклада в развитие предприятия. В современном мире мало быть просто специалистом общего профиля. Всё чаще пользуются спросом сотрудники с дополнительными компетенциями. А сами соискатели всегда отдают предпочтение работодателю, который будет способствовать их развитию.

Четвертый принцип создания идеального коллектива – не считать сотрудников инструментом только для зарабатывания денег. Многие думают, что доход частного предприятия – это главное, что коллектив нужен исключительно для заработка денег. К этому так относиться не надо, ведь очень многие бизнесмены достаточно богаты, поэтому их заработок денег не интересует. Доход – это повод для развития, ведь, не имея средств, ты не можешь развиваться. Поэтому, если команда будет воспринимать доход как возможность развития в дальнейшем, такой коллектив, безусловно, выиграет.

И пятая составляющая команды мечты – это личные взаимоотношения. Если в коллективе возникают сплетни и склоки, это означает, что людям нечем заняться – у них слишком много свободного времени, чтобы обсуждать поведение других. У нас в клинике сложилось так, что каждый готов помочь друг другу, поправить то, что лежит не на том месте, или просто не так, как должно быть. Ответственное отношение друг к другу – это очень важно для формирования эффективного коллектива.

Где же искать надёжных сотрудников, которые способны стать надёжным звеном креативной цепи и при этом качественно выполнять свою работу? С подбором кадров, особенно медицинских, всё непросто. У нас в клинике сейчас, например, есть два вакантных места, мы взяли двух кандидатов, но совершенно не факт, что они останутся – процесс притирки достаточно долгий и зачастую болезненный. При этом мы открыты абсолютно для всех. Любой врач может прийти в нашу клинику. Но около года он будет работать в кабинете в паре с ведущими специалистами в качестве ассистента. Новый человек должен научиться всему, что умеем мы. Таковы правила "АЙЛАЗа".

В заключение, как работодатель, скажу: пока компания не осознает своей миссии, пока не понимает чётко своих задач и своего кредо, она не может логично развиваться. Кредо нашего развития – последовательное улучшение сервиса и медицинских услуг. Мы за согласованность с рынком, потенциальный план развития отрасли. И если этих планов и целей не придерживаться, то никакая команда, даже самая идеальная dream team, не сможет помочь вашему бизнесу взлететь.

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