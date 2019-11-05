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Как создать команду мечты. Пять советов от собственника бизнесаp

Как создать команду мечты. Пять советов от собственника бизнеса - Фото
05.11.2019, 08:00

Рассказывает к.м.н., врач высшей категории, директор офтальмологического центра "АЙЛАЗ" Аверьянова Оксана Сергеевна

На правах рекламы

Любая структура будет работать успешно, если она имеет командный подход. Начиная бизнес, предприниматели даже не подозревают, насколько сложно сформировать команду, которая стала бы опорой и скелетом нового проекта. Ведь это критично важно. Команда – это не просто структура физическая. Это система ценностей, которую нужно уметь привить членам коллектива.

Как же создать команду мечты? В клинике "АЙЛАЗ" очень близки к dream team. Вот несколько советов для желающих организовать идеальный коллектив.

Во-первых, стоит помнить, что команда – это живая структура. И инструмента, который её упорядочит, просто не существует. Поэтому любому коллективу, любой команде  нужен лидер, центр принятия решений, который формирует систему ценностей, развивает её. При этом вокруг лидера должны собираться люди с очень похожими личностными характеристиками. Почему? Причина в том, что развивающаяся и эффективная  команда не может быть без амбиций. В "АЙЛАЗ" мы берём амбициозных и целеустремленных. Нам нужны люди, которые не стоят на месте и точно знают, чего хотят.

Важно также понимать, что люди не будут работать командой, если не будет успешности. А успешность – это очень большой кропотливый труд, в результате которого каждый член команды ощущает себя счастливым и успешным человеком.

Второй момент – персональный вклад каждого в работу этой самой компании. У каждого сотрудника "АЙЛАЗ" есть свой круг обязанностей, и, соответственно, свой вклад в развитие бизнеса. Если давать возможность каждому члену коллектива сделать что-то на благо компании, то команда состоится. Это означает, что каждый член команды имеет свою долю ответственности, вносит свой вклад, чувствует свой вес.

Третье условие для создания идеального коллектива – возможность развития сотрудников. Безусловно, для этого нужны инвестиции, средства. И сотрудники клиники "АЙЛАЗ" имеют все возможности для личностного и профессионального роста. Тренинги, лектории, семинары, обмен опытом доступны каждому специалисту. Ведь ничто так не мотивирует, как творчество, понимание собственных достижений и вклада в развитие предприятия. В современном мире мало быть просто специалистом общего профиля. Всё чаще пользуются спросом сотрудники с дополнительными компетенциями. А сами соискатели всегда отдают предпочтение работодателю, который будет способствовать их развитию.

Четвертый принцип создания идеального коллектива – не считать сотрудников инструментом только для зарабатывания денег. Многие думают, что доход частного предприятия – это главное, что коллектив нужен исключительно для заработка денег. К этому так относиться не надо, ведь очень многие бизнесмены достаточно богаты, поэтому их заработок денег не интересует. Доход – это повод для развития, ведь, не имея средств, ты не можешь развиваться. Поэтому, если команда будет воспринимать доход как возможность развития в дальнейшем, такой коллектив, безусловно, выиграет.

И пятая составляющая команды мечты – это личные взаимоотношения. Если в коллективе возникают сплетни и склоки, это означает, что людям нечем заняться – у них слишком много свободного времени, чтобы обсуждать поведение других. У нас в клинике сложилось так, что каждый готов помочь друг другу, поправить то, что лежит не на том месте, или просто не так, как должно быть. Ответственное отношение друг к другу – это очень важно для формирования эффективного коллектива.

Где же искать надёжных сотрудников, которые способны стать надёжным звеном креативной цепи и при этом качественно выполнять свою работу? С подбором кадров, особенно медицинских, всё непросто. У нас в клинике сейчас, например, есть два вакантных места, мы взяли двух кандидатов, но совершенно не факт, что они останутся – процесс притирки достаточно долгий и зачастую болезненный. При этом мы открыты абсолютно для всех. Любой врач может прийти в нашу клинику. Но около года он будет работать в кабинете в паре с ведущими специалистами в качестве ассистента. Новый человек должен научиться всему, что умеем мы. Таковы правила "АЙЛАЗа".

В заключение, как работодатель, скажу: пока компания не осознает своей миссии, пока не понимает чётко своих задач и своего кредо, она не может логично развиваться. Кредо нашего развития – последовательное улучшение сервиса и медицинских услуг. Мы за согласованность с рынком, потенциальный план развития отрасли. И если этих планов и целей не придерживаться, то никакая команда, даже самая идеальная dream team, не сможет помочь вашему бизнесу взлететь.

МЫ ЗНАЕМ О ЗРЕНИИ ВСЁ!

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Клиника АЙЛАЗ www.ailas.com.ua

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Тел.: 0(44) 364 10 01

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