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15.07.2019, 09:47

Как выбирать хорошее мороженое: советы Супрун - видео

Как выбирать хорошее мороженое: советы Супрун - видео - Фото
Фото: Unsplash

Если мороженое неправильно хранят, в упаковке могут стремительно развиваться микробы, утверждает руководитель Минздрава

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как правильно выбирать мороженое. Об этом она написала в Facebook

Супрун объяснила, что при выборе десерта стоит обращать внимание не только на срок годности, но и на соблюдение температурного режима при хранении. Оно влияет на внешний вид и вкус мороженого.

Когда вы достаете десерт из морозильной камеры, он должен быть холодным, плотным и иметь правильную форму. Если мороженое деформировано, это может значить, что его неправильно  хранили. 

Внутри обертки не должно быть иния и следов продукта, а на глазури - налета и трещин. Пробуя мороженое, вы не должны чувствовать кристаллики льда и лактозы ("песок на зубах"). 

Также Супрун напомнила, что мороженое - это "приятный десерт", а не способ охладиться летом, а для того, чтобы хорошо чувствовать себя в жару, нужно пить много воды и потеть. 

Ранее и.о. главы Минздрава объяснила, чем плох закон о принудительной химической кастрации. 

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Теги: мороженое, советы, ульяна супрун
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