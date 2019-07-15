Как выбирать хорошее мороженое: советы Супрун - видео

Фото: Unsplash

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как правильно выбирать мороженое. Об этом она написала в Facebook.

Супрун объяснила, что при выборе десерта стоит обращать внимание не только на срок годности, но и на соблюдение температурного режима при хранении. Оно влияет на внешний вид и вкус мороженого.

Когда вы достаете десерт из морозильной камеры, он должен быть холодным, плотным и иметь правильную форму. Если мороженое деформировано, это может значить, что его неправильно хранили.

Внутри обертки не должно быть иния и следов продукта, а на глазури - налета и трещин. Пробуя мороженое, вы не должны чувствовать кристаллики льда и лактозы ("песок на зубах").

Также Супрун напомнила, что мороженое - это "приятный десерт", а не способ охладиться летом, а для того, чтобы хорошо чувствовать себя в жару, нужно пить много воды и потеть.

Ранее и.о. главы Минздрава объяснила, чем плох закон о принудительной химической кастрации.

Читайте также: Супрун сказала, при каком условии заработают инсультные центры