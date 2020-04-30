Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. У Зеленского предложили альтернативу заробитчанам

Коронавирус. У Зеленского предложили альтернативу заробитчанам - Фото
Кирилл Тимошенко. Фото прес-служба Слуги народа
30.04.2020, 23:14

Заробитчан не хотят выпускать из страны, но предложат им альтернативу - дешевые кредиты малому и среднему бизнесу, а также доступную ипотеку

Об этом в интервью LIGA.net заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко

“Мы две недели уже отрабатываем с Министерством финансов, Президент им ставит задачу, чтобы у нас были реально дешевые кредиты - 5-9%”, - сказал Тимошенко. Кредиты будут выдавать малому и среднему бизнесу. 

Также он добавил, что в течении дня-двух будет предложение дешевой ипотеки для населения - в районе 10%.

Замглавы Офиса президента убеждает, что сейчас, по версии властей, лучше для украинцев быть в стране вне зависимости от того, заробитчане они или нет.

По его словам, государство хочет понять причину выезда украинцев за границу. Если будут официальные запросы на долгосрочную работу, их рассмотрят МИД и правительство.

"Мы не хотим, чтобы это были туристы, которые через три дня или неделю вернутся в страну, и мы не будем знать, что с ними делать. Мы только настроили нормальную систему обсервации благодаря приложению Дій вдома", - сказал Тимошенко. 

Он добавил, что решение просто запретить выезд нет, потому что нельзя людям запретить вылетать, но можно этот процесс ограничить.

Полное интервью с замглавы ОП о поставках медицинского оборудования самолетами, Эпицентре, заробитчанах, коронавирусе и лекарстве, о котором не хотят говорить, читайте на LIGA.net: Тимошенко: Президент встречал "Мрию". А Эпицентр может продавать маски - у нас не СССР

  • 28 апреля Президент Владимир Зеленский пообещал, що Кабинет министров и Нацбанк представят программы ипотеки для населения по ставке в 10% годовых, а также кредитов малому бизнесу на зарплаты сотрудникам. 
  • Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что с заработков вернулись 2 млн украинцев, и правительство хочет оставить их в стране.
Ирина Андрейцив, Юрий Смирнов
Еще по теме
Напишите нам
заробитчане карантин коронавирус господдержка бизнеса
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 