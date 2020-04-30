Коронавирус. У Зеленского предложили альтернативу заробитчанам

Кирилл Тимошенко. Фото прес-служба Слуги народа

Об этом в интервью LIGA.net заявил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

“Мы две недели уже отрабатываем с Министерством финансов, Президент им ставит задачу, чтобы у нас были реально дешевые кредиты - 5-9%”, - сказал Тимошенко. Кредиты будут выдавать малому и среднему бизнесу.

Также он добавил, что в течении дня-двух будет предложение дешевой ипотеки для населения - в районе 10%.

Замглавы Офиса президента убеждает, что сейчас, по версии властей, лучше для украинцев быть в стране вне зависимости от того, заробитчане они или нет.

По его словам, государство хочет понять причину выезда украинцев за границу. Если будут официальные запросы на долгосрочную работу, их рассмотрят МИД и правительство.

"Мы не хотим, чтобы это были туристы, которые через три дня или неделю вернутся в страну, и мы не будем знать, что с ними делать. Мы только настроили нормальную систему обсервации благодаря приложению Дій вдома", - сказал Тимошенко.

Он добавил, что решение просто запретить выезд нет, потому что нельзя людям запретить вылетать, но можно этот процесс ограничить.

Полное интервью с замглавы ОП о поставках медицинского оборудования самолетами, Эпицентре, заробитчанах, коронавирусе и лекарстве, о котором не хотят говорить, читайте на LIGA.net: Тимошенко: Президент встречал "Мрию". А Эпицентр может продавать маски - у нас не СССР

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