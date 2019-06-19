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19.06.2019, 16:53

Медики объяснили, как спастись от обезвоживания

Медики объяснили, как спастись от обезвоживания - Фото
Фото: depositphotos.com

Даже если человек не чувствует жажды, ему следует пить два-три литра воды в день

Пить чистую и свежую жидкость нужно на протяжении всего времени, когда человек не спит, даже если он не занимается физической активностью и хорошо себя чувствует.Об этом пишет Центр общественного здоровья. 

Чтобы избежать обезвоживания, нужно: 

- каждый день пить два-три литра негазированной чистой воды (чай, кофе, бульйон в этот литраж не входят);

- в жаркое время года маленьким детям нужно давать выпить не менее чашки воды каждых полчаса;

- во время острых состояний, особенно с повышенной температурой, необходимо пить в полтора-два раза больше воды;

- во время интенсивных нагрузок следует пить не менее литра воды в час;

- не нужно пить воду во время еды или сразу после, поскольку это вредит пищеварению.

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Теги: советы, обезвоживание, центр общественного здоровья
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