Минздрав оплатил трансплантации 10 участникам пилотного проекта

Министерство здравоохранение оплатило трансплантации, которые пройдут в 2020 году, 10 участникам пилотного проекта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Участники подали заявки и утверждены постановлением Кабинета министров. Оплата состоялась за средства государственного бюджета 2019 года. После использования этих средств будет проведен дополнительный перевод средств из бюджета-2020 для того, чтобы полностью покрыть расходы на операции по трансплантации, которые происходят в Украине.
По результатам пилотного проекта в первом квартале Минздрав проведет анализ и, возможно, расширит список участников пилотного проекта.
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