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Минздрав оплатил трансплантации 10 участникам пилотного проекта

Минздрав оплатил трансплантации 10 участникам пилотного проекта - Фото
Количество участников проекта по трансплантации может увеличиться (Фото: pixabay.com)
02.01.2020, 12:25

По результатам Минздрав может увеличить количество участников проекта

Министерство здравоохранение оплатило трансплантации, которые пройдут в 2020 году, 10 участникам пилотного проекта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Участники подали заявки и утверждены постановлением Кабинета министров. Оплата состоялась за средства государственного бюджета 2019 года. После использования этих средств будет проведен дополнительный перевод средств из бюджета-2020 для того, чтобы полностью покрыть расходы на операции по трансплантации, которые происходят в Украине.

По результатам пилотного проекта в первом квартале Минздрав проведет анализ и, возможно, расширит список участников пилотного проекта.

  • Кабинет министров своим постановлением №1083 от 18 декабря утвердил расценки на оказание третичной медицинской помощи путем трансплантации органов и других анатомических материалов. Пересадка почки будет стоить от 323 000 гривень, АВО-несовместимой почки – от 721 000, сердца – от 535 000, печени - от 855 000, гемопоэтических стволовых клеток - от 1,3 млн.

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трансплантация минздрав
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