Минздрав оплатил трансплантации 10 участникам пилотного проекта

Количество участников проекта по трансплантации может увеличиться (Фото: pixabay.com)

Министерство здравоохранение оплатило трансплантации, которые пройдут в 2020 году, 10 участникам пилотного проекта. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Участники подали заявки и утверждены постановлением Кабинета министров. Оплата состоялась за средства государственного бюджета 2019 года. После использования этих средств будет проведен дополнительный перевод средств из бюджета-2020 для того, чтобы полностью покрыть расходы на операции по трансплантации, которые происходят в Украине.

По результатам пилотного проекта в первом квартале Минздрав проведет анализ и, возможно, расширит список участников пилотного проекта.

Кабинет министров своим постановлением №1083 от 18 декабря утвердил расценки на оказание третичной медицинской помощи путем трансплантации органов и других анатомических материалов.

Читайте также: В больнице районного уровня впервые пересадили почку