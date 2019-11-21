В больнице районного уровня впервые пересадили почку

Хирурги (фото - unsplash.com)

Впервые в больнице районного уровня в Украине проведена операция трансплантации почки. Об этом сообщает Минздрав.

34-летняя пациентка шесть лет посещала сеансы гемодиализа и три года стояла в очереди на трансплантацию почки в Запорожье. Донором выступил ее муж. Операция была проведена в Ковельской районной больнице.

19 сентября эта больница получила лицензию на трансплантацию органов. Ранее в Украине было только пять таких учреждений, в которых в 2018 и 2019 годах было проведено лишь небольшое количество трансплантаций почек при потребности около 3 тысяч подобных операций в год.

25 марта американские врачи впервые в мире пересадили почку от одного ВИЧ-положительного пациента другому. Операцию провели в госпитале медицинского центра им. Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.

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