Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В больнице районного уровня впервые пересадили почку

В больнице районного уровня впервые пересадили почку - Фото
Хирурги (фото - unsplash.com)
21.11.2019, 15:14

34-летняя женщина получила почку от своего мужа

Впервые в больнице районного уровня в Украине проведена операция трансплантации почки. Об этом сообщает Минздрав. 

34-летняя пациентка шесть лет посещала сеансы гемодиализа и три года стояла в очереди на трансплантацию почки в Запорожье. Донором выступил ее муж. Операция была проведена в Ковельской районной больнице.

19 сентября эта больница получила лицензию на трансплантацию органов. Ранее в Украине было только пять таких учреждений, в которых в 2018 и 2019 годах было проведено лишь небольшое количество трансплантаций почек при потребности около 3 тысяч подобных операций в год.

25 марта американские врачи впервые в мире пересадили почку от одного ВИЧ-положительного пациента другому. Операцию провели в госпитале медицинского центра им. Джонса Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.

Читайте также: СБУ задержала в Киеве группировку торговцев органами

.

Напишите нам
трансплантация минздрав пересадка почки
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 