Минздрав запустил онлайн-тест для проверки на туберкулез

Туберкулез (Фото: depositphotos.com)

В Украине разработали и запустили специальный онлайн-тест для проверки на туберкулез. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Как уточняется, скрининговая анкета состоит из 13 вопросов, на ответы может уйти до пяти минут. В ведомстве пояснили, что при помощи анкетирования можно узнать, есть ли риск заражения туберкулезом. И стоит ли проходить дополнительное обследование.

Результаты пройденного теста анонимны. Они будут доступны исключительно тому, кто его прошел.

В Министерстве рассказали, что только за июль в Украине зарегистрировали свыше двух тысяч новых случаев туберкулеза. Всего, по состоянию на 14 августа, под медконтролем находятся более 20 тысяч человек.

Ранее и. о. главы Минздава Уляна Супрун констатировала, что эпидемию туберкулеза в Украине преодолеть не удалось.

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