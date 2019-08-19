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Минздрав запустил онлайн-тест для проверки на туберкулез

Минздрав запустил онлайн-тест для проверки на туберкулез - Фото
Туберкулез (Фото: depositphotos.com)
19.08.2019, 16:17

Результаты теста будут доступны только тому, кто его прошел

В Украине разработали и запустили специальный онлайн-тест для проверки на туберкулез. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Как уточняется, скрининговая анкета состоит из 13 вопросов, на ответы может уйти до пяти минут. В ведомстве пояснили, что при помощи анкетирования можно узнать, есть ли риск заражения туберкулезом. И стоит ли проходить дополнительное обследование.

Результаты пройденного теста анонимны. Они будут доступны исключительно тому, кто его прошел.

В Министерстве рассказали, что только за июль в Украине зарегистрировали свыше двух тысяч новых случаев туберкулеза. Всего, по состоянию на 14 августа, под медконтролем находятся более 20 тысяч человек.

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