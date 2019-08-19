Минздрав запустил онлайн-тест для проверки на туберкулез

В Украине разработали и запустили специальный онлайн-тест для проверки на туберкулез. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Как уточняется, скрининговая анкета состоит из 13 вопросов, на ответы может уйти до пяти минут. В ведомстве пояснили, что при помощи анкетирования можно узнать, есть ли риск заражения туберкулезом. И стоит ли проходить дополнительное обследование.
Результаты пройденного теста анонимны. Они будут доступны исключительно тому, кто его прошел.
В Министерстве рассказали, что только за июль в Украине зарегистрировали свыше двух тысяч новых случаев туберкулеза. Всего, по состоянию на 14 августа, под медконтролем находятся более 20 тысяч человек.
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