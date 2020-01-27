Обнаруженный в Украине коронавирус - это не 2019-nCoV - Минздрав

Обнаруженный в Украине коронавирус не является новым коронавирусом 2019-nCoV. Об этом Минздрав сообщает в Facebook.
По состоянию на сегодня в Украине нет ни одного подтвержденного случая нового коронавируса 2019-nCoV.
Государственное предприятие Киевский городской лабораторный центр Минздрава поясняет по поводу "обнаружения одного случая коронавируса": коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Обнаруженный коронавирус не является новой инфекцией 2019-nCoV.
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