Новый коронавирус. Количество жертв стало больше

По состоянию на сегодня, 26 января, более 2000 человек в мире заражены новым коронавирусом, подавляющее большинство из них в Китае. Об этом сообщает Reuters.
Количество умерших увеличилось до 56 человек. Одна из смертей впервые зафиксирована в Шанхае.
Парк развлечений Диснейленд в Шанхае с 25 января временно прекратил работу. С 26 января на неопределенный срок закрывается и аналогичный парк в Гонконге.
25 января число погибших от нового коронавируса в Китае возросло до 41.
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