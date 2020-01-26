Новый коронавирус. Количество жертв стало больше

Госпитализация больного в Ухане (Фото: Stringer/ЕРА)

По состоянию на сегодня, 26 января, более 2000 человек в мире заражены новым коронавирусом, подавляющее большинство из них в Китае. Об этом сообщает Reuters.

Количество умерших увеличилось до 56 человек. Одна из смертей впервые зафиксирована в Шанхае.

Парк развлечений Диснейленд в Шанхае с 25 января временно прекратил работу. С 26 января на неопределенный срок закрывается и аналогичный парк в Гонконге.

25 января число погибших от нового коронавируса в Китае возросло до 41.

В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию.

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В Украине зафиксированы три подозрения на новый коронавирус, два из них не подтвердились.

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