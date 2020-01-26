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Подборка фейков о коронавирусе

Подборка фейков о коронавирусе - Фото
Фото: Jerome Favre/EPA
26.01.2020, 08:30

В сети интернет есть много недостоверных видео и необоснованных заявлений о том, сколько людей пострадали

Вспышка коронавируса произошла в Ухане и распространилась на США, Францию, Канаду.

Издание BuzzFeed News составило список непроверенной информации.

1. Как сообщает Lead Stories, сайт Hal Turner Show привел ложные данные о том, сколько людей пострадали. На карантине не находится 23 млн человек и не 112 000 погибших.

2.  Информация в этом Twitter – ложь. Люди не умирают на улицах. Директор Всемирной организации здравоохранения не заявлял, что каждая страна сама за себя. 

3. Происхождение вируса связано с рынком морепродуктов и мяса в Ухане. Нет никаких доказательств того, что эти изображения связывают с коронавирусом. 

На фото подпись: девушка ест приготовленную летучую мышь

4. Действительно в 2015 году был подан патент на коронавирус. Его цель – потенциальная разработка вакцины, которая распространяется только на птичий штамм коронавируса, что поражает птиц.

5. Некоторые аккаунты полны страшилками из неизвестных источников информации.

6. История о детях, оставленных в аэропорту, широко распространилась в социальных сетях благодаря веб-сайту 9Gag. Однако это не подтвердил ни один достоверный источник.

На фото подпись: родители оставили больных детей в аэропорту и улетели из-за вспышки

  • LIGA.net ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой будут собраны все главные новости о вирусе.
  • В Украине зафиксированы три подозрения на новый коронавирус, два из них не подтвердились.
  • 24 января сообщалось, что новый вирус был зафиксирован во Франции. 

Читайте также: Китайский вирус пошел по миру. К чему готовиться Украине? Разбор

 

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