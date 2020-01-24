Новый коронавирус зафиксирован во Франции

Аньес Бузин (фото - ЕРА)

Два случая заражения новым коронавирусом подтверждены во Франции - в Бордо и Париже. Об этом заявила министр здравоохранения Франции Аньес Бузин, сообщает французское издание 20 minutes.

По словам министра, пациент в Бордо находится в одноместной изолированной палате в больнице.

Это первые случаи, выявленные в Европе.

"Важно остановить распространение как можно быстрее", - сказала Аньес Бузин.

В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию. По состоянию на 10 часов утра 24 января заразились более 800 человек, 25 – погибли. LIGA.net ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой будут собраны все главные новости о вирусе.

В Украине зафиксированы три подозрения на новый коронавирус, два из них не подтвердились.