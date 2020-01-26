Коронавирус. В Канаде зафиксирован первый случай заболевания

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В Канаде официально зарегистрирован первый случай заболевания новым опасным коронавирусом. Об этом заявили в госпитале Саннибрук в Торонто, сообщает Укринформ.

"Под опекой в центре Саннибрук находится пациент с подтвержденным заражением новым коронавирусом, который происходит из Уханя в Китае", - говорится в сообщении.

Больной находится под карантином в стабильном состоянии.

“Он пройдет лечение для избавления симптомов, и в течение следующих дней несколько команд будут заниматься им в больнице”, - отметили в госпитале.

Больной самостоятельно обратился в лечебное заведение еще в четверг, 23 января, с жалобами на лихорадку и респираторные симптомы. Он также подтвердил, что недавно вернулся из китайского Уханя.

В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию.

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В Украине зафиксированы три подозрения на новый коронавирус, два из них не подтвердились.

24 января сообщалось , что новый вирус был зафиксирован во Франции.

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