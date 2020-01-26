Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. В Канаде зафиксирован первый случай заболевания

Коронавирус. В Канаде зафиксирован первый случай заболевания - Фото
Фото: ЕРА
26.01.2020, 07:17

Больной находится под карантином в стабильном состоянии

В Канаде официально зарегистрирован первый случай заболевания новым опасным коронавирусом. Об этом заявили в госпитале Саннибрук в Торонто, сообщает Укринформ.

"Под опекой в центре Саннибрук находится пациент с подтвержденным заражением новым коронавирусом, который происходит из Уханя в Китае", - говорится в сообщении.

Больной находится под карантином в стабильном состоянии.

“Он пройдет лечение для избавления симптомов, и в течение следующих дней несколько команд будут заниматься им в больнице”, - отметили в госпитале.

Больной самостоятельно обратился в лечебное заведение еще в четверг, 23 января, с жалобами на лихорадку и респираторные симптомы. Он также подтвердил, что недавно вернулся из китайского Уханя.

  • В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию.
  • LIGA.net ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой будут собраны все главные новости о вирусе.
  • В Украине зафиксированы три подозрения на новый коронавирус, два из них не подтвердились.
  • 24 января сообщалось, что новый вирус был зафиксирован во Франции. 

Читайте также: Китайский вирус пошел по миру. К чему готовиться Украине? Разбор

Еще по теме
Напишите нам
канада пневмония коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 