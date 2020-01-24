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Новый коронавирус. В США подтвердили второй случай заражения

Новый коронавирус. В США подтвердили второй случай заражения - Фото
Фото: David Chang/ЕРА
24.01.2020, 22:55

63 американцев в 22 штатах проверяют на наличие этого заболевания

В США зафиксировали второй случай заражения вирусом 2019-nCoV. Об этом сообщает Голос Америки.

Известно, что заболевшая – 60-летняя женщина из Чикаго, штат Иллинойс. В декабре она путешествовала в Китай и почувствовала симптомы только вернувшись в Соединенные Штаты на прошлой неделе (инкубационный период составляет от 2 дней до 2 недель). 

Первый случай заболевания в США обнаружили 21 января в штате Вашингтон: 30-летний мужчина вернулся из китайского города Ухань, где произошла вспышка вируса.

Обоих носителей вируса изолировали в больнице. Еще 63 американцев в 22 штатах проверяют на наличие этого заболевания.

  • В китайском городе Ухань появился ранее неизвестный коронавирус, который вызывает пневмонию. По состоянию на 10 часов утра 24 января заразились более 800 человек, 25 – погибли.
  • LIGA.net ведет хронику чрезвычайного происшествия, в которой будут собраны все главные новости о вирусе.
  • В Украине зафиксированы три подозрения на новый коронавирус, два из них не подтвердились.

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